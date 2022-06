Hier is de Google Pixel 6a in al zijn glorie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google kondigde de Pixel 6a aan tijdens zijn I/O-ontwikkelaarsconferentie in mei, maar het toestel is nog niet beschikbaar om te kopen. Hoewel we er al genoeg over weten, en we al een paar officiële foto's hebben gezien, heeft een bekende leaker de Pixel 6a nu in al zijn glorie onthuld.

Evan Blass - beter bekend als @evleaks - heeft de Google Pixel 6a in al zijn glorie op Twitter gezet. Het toestel is getoond vanuit elke hoek, elke kleur en er zijn zelfs marketingafbeeldingen om je ogen op te smullen.

De Google Pixel 6a zal een soortgelijk ontwerp hebben als de Google Pixel 6 en 6 Pro, met een strip aan de achterkant die de breedte van de telefoon overspant voor de camerabehuizing. Het zal in drie kleuren komen, zwart/grijs, wit/crème en groen en het zal een IP67-rating hebben tegen water en stof.

Er is een 6,1-inch Full HD+-scherm met een ponsgat frontcamera bovenaan het scherm in het midden, en het biedt een vingerafdruksensor onder het scherm. Aan de achterkant is er een dubbele camera met een 12,2-megapixel hoofdsensor en een 12-megapixel ultra-groothoeksensor.

Onder de motorkap draait de Pixel 6a op Google's Tensor-chip met 6GB RAM en heeft het een 4306mAh batterij met ondersteuning voor 30W snelladen. De Google Pixel 6a is vanaf 21 juli te pre-orderen en zal op 28 juli in de winkels liggen. De prijs begint in de VS bij $449 en in het Verenigd Koninkrijk bij £399.

Geschreven door Britta O'Boyle.