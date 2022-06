Een nieuwe Pixel 6a unboxing geeft ons een goede blik een Google's volgende telefoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google kondigde de Pixel 6a aan tijdens Google I/O in mei, maar het toestel zal nog steeds pas in juli bij ons zijn. In de tussentijd vult het internet de gaten op met een aantal lekken, dit keer in de vorm van een unboxing video.

Deze keer is hij afkomstig van Fazil Halim, die ons een Maleisisch exemplaar van de telefoon laat zien, en voor een budgettelefoon moeten we zeggen dat hij er in het echt goed uitziet.

De video is in het Maleis, maar het beste is waarschijnlijk om gewoon te kijken en in je op te nemen wat je wordt getoond - en er is genoeg Engels om het bijna te volgen, vooral als het gaat om commentaar op 18W dat niet echt snel opladen is.

Er is een vergelijking met de Pixel 6 Pro, zodat u een gevoel krijgt voor de grootte van deze nieuwe telefoon en hoewel we alles over deze telefoon al weten van Google's officiële aankondiging, is het leuk om deze telefoon in levende lijve te zien en een beter gevoel te krijgen voor hoe hij eruitziet.

De Google Pixel 6a gaat $ 449 / £ 399 / € 459 kosten wanneer hij in juli wordt gelanceerd, biedt hij een 6,1-inch 60Hz-scherm, wordt hij geleverd met een Google Tensor-chip en een paar 12-megapixelcamera's aan de achterkant.

Het is ontworpen om een meer betaalbare kijk op de Pixel te zijn en in het verleden is het een populair model gebleken omdat het toegang geeft tot die Pixel-camera zonder de kosten.

Dus, terwijl we allemaal wachten op de lancering van deze telefoon, geniet van de video en het openhartige commentaar van Halim.

Geschreven door Chris Hall.