Google plant mogelijk een high-end mysterieuze telefoon

(Pocket-lint) - Google heeft zijn aankomende Pixel 7 en Pixel 7 Pro handsets aangekondigd, en er zijn genoeg geruchten geweest over zijn aankomende foldable, maar nu lijkt het erop dat er iets anders in de maak is.

9to5Google heeft bewijs gevonden van een extra Pixel-apparaat dat is voorzien van een high-end display.

Het team daar heeft de publiekelijk beschikbare code doorgespit die afkomstig is van het Android Open Source Project.

In deze code gebruikt Google codenamen voor zijn nog niet uitgebrachte apparaten. C10 en P10 verwijzen naar Cheetah en Panther, de codenamen voor de Pixel 7 Pro en Pixel 7.

Er zijn ook verwijzingen naar twee extra katachtige codenamen: Felix en Lynx. Naar verwachting gaat het om de Pixel 7a en mogelijk de opvouwbare Pixel.

Als dat nog niet genoeg was, bereidt de code zich voor om de weergave van een heel ander apparaat te ondersteunen, met de codenaam G10.

Hier is momenteel geen harige beestje codenaam aan verbonden, en de aankomende telefoon is iets van een mysterie.

Tot nu toe klinkt het alsof het zal worden aangedreven door een Tensor-chip, en dus waarschijnlijk in de Pixel-serie zal zitten.

Het zal in staat zijn tot 120Hz verversingsfrequenties, net als de Pixel 6 Pro, en de 1440x3210 resolutie en 71x155mm grootte komen ook overeen met de 6 Pro.

Dit betekent dat de G10 niet kan verwijzen naar de aankomende Pixel-tablet en een zakbaar apparaat zal zijn.

Hoewel we op dit moment dus nog niet veel weten, is het wel interessant om te zien. Misschien zal Google in de voetsporen van Apple treden en een Pro Max-model uitbrengen, maar voor nu lijkt het erop dat we zullen moeten afwachten.

Geschreven door Luke Baker.