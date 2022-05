Google Pixel 7 en 7 Pro beeldschermspecificaties lekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google onthulde verschillende details over de aankomende Pixel 7 en 7 Pro tijdens zijn I/O-ontwikkelaarsconferentie medio mei, maar het vertelde ons niet alle specs.

We weten hoe de apparaten er vanaf de achterkant uit zullen zien - verfijnde versies van de Pixel 6 en 6 Pro - en we weten hoe de interne hardware zal verbeteren op basis van de Tensor-chip, maar we weten geen details over de displays, hoe de voorkant van de handsets eruitziet, of dingen zoals RAM en opslag.

Een rapport van 9to5Google heeft echter gedetailleerd wat we kunnen verwachten van de displays van de Pixel 7 en 7 Pro. Volgens het rapport, dat afkomstig is van het vinden van details in de code van het Android Open Source Project, zullen de Pixel 7 en 7 Pro dezelfde displays hebben als hun voorgangers met een paar tweaks.

De Pixel 7 zal blijkbaar een 2400 x 1080-scherm bieden met een verversingssnelheid van 90 Hz, terwijl de Pixel 7 Pro een 3120 x 1440-scherm zal hebben met een verversingssnelheid van 120 Hz. Beide zijn naar verluidt Samsung-panelen en hetzelfde als wat de Pixel 6 en 6 Pro bieden.

Het display van de Pixel 7 zou echter 1 mm smaller en 2 mm korter zijn dan dat van de Pixel 6, terwijl de Pixel 7 Pro naar verluidt een native 1080p-modus krijgt. Er wordt gedacht dat deze modus zal worden gebruikt om de batterij te sparen, door alles in 1080p te renderen en het paneel in staat te stellen content te upscalen naar 1440p.

Voorlopig zijn de beeldschermspecificaties voor de Google Pixel 7 en 7 Pro nog niet officieel, maar je kunt alles wat we tot nu toe weten over de handsets lezen in onze aparte feature.

Geschreven door Britta O'Boyle.