(Pocket-lint) - Google Assistant - de slimme, spraakgestuurde digitale helper van het bedrijf - krijgt volgens een recent rapport binnenkort de mogelijkheid om je veelgebruikte woorden en namen beter te begrijpen.

Met zijn 'Personaliseer spraakherkenning' zal Google Assistant in staat zijn om deze gegevens puur op je smartphone op te slaan en te verwerken - niet naar de cloud te sturen - wat vervolgens zijn vermogen om te reageren op en te begrijpen wat je zegt zou kunnen verbeteren.

Dit nieuws komt via 9to5Google in een rapport dat enkele van de veranderingen beschrijft die het diep in de code van de Google-app in de Play Store heeft gespot.

Na de app te hebben gedecodeerd, meldt de site dat deze 'Gepersonaliseerde spraakherkenning' opnames zal opslaan op je telefoon/device, en dat deze gegevens op elk moment kunnen worden verwijderd, simpelweg door de functie uit te schakelen.

Dit is een verbetering van de mogelijkheid die Google Assistant al heeft om je stem te herkennen wanneer je de 'Hey Google' wekzin gebruikt, en deze uit te breiden naar woorden die je gebruikt, en daadwerkelijke commando's en verzoeken die je doet.

Zoals gerapporteerd door 9to5Google, zullen de opnames van deze verzoeken vervolgens worden geanalyseerd op het apparaat, wat op zijn beurt helpt bij de transcriptie en de antwoorden in de toekomst nauwkeuriger en relevanter maakt.

Het rapport stelt ook dat het waarschijnlijk een opt-in functie zal zijn wanneer het officieel landt, het zal niet standaard worden ingeschakeld. Dus als je je er niet prettig bij voelt dat opnames van je verzoeken ergens worden bewaard, moet dat niet standaard gebeuren. Je zult het moeten aanzetten om het te laten werken.

Als en wanneer deze nieuwe mogelijkheid er komt, zal dat waarschijnlijk niet met een grote onthulling gebeuren, maar waarschijnlijk met een Google blogpost op het moment van de release. We houden een oogje in het zeil en houden je op de hoogte wanneer en als dat gebeurt.

Geschreven door Cam Bunton.