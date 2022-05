Google vouwen Pixel vertraagd, opnieuw

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google werkt volgens geruchten al lang aan een opvouwbare Pixel-smartphone. De lancering van het toestel werd aanvankelijk verwacht voor eind 2021, maar geruchten beweerden dat het toestel zou worden uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2022.

Het is echter slecht nieuws voor degenen die wachten op de opvouwbare Pixel, want het laatste rapport suggereert dat het opnieuw is uitgesteld.

Volgens de Zuid-Koreaanse site The Elec, heeft Google de lancering van de opvouwbare Pixel uitgesteld. De site beweerde dat "mensen die bekend zijn met de zaak zeiden dat het uitstel waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat het product niet zo compleet is als Google zou willen."

Wanneer - of als - het lanceert, wordt verwacht dat de opvouwbare Pixel een vergelijkbare aanpak zal hebben als de Samsung Galaxy Z Fold 3, het aanbieden van een boekstijl ontwerp met een verticale vouw. Samsung Display zal naar verwachting het paneel leveren en naar verluidt zal het een 7,57-inch hoofdscherm hebben met een 5,78-inch cover display.

De opvouwbare Pixel zal volgens de geruchten draaien op Google's eigen Tensor-chip en zal vermoedelijk dezelfde camera-opstelling hebben als de Pixel 5. Andere geruchten suggereren dat het display een verversingssnelheid van 120Hz zal bieden en dat er 12GB RAM zal zijn. Niets van dat alles maakt echter uit als het niet dit jaar komt.

Je kunt alle geruchten rond de opvouwbare Pixel-telefoon lezen in onze aparte functie, maar het lijkt erop dat we maar beter nog niet te enthousiast kunnen worden.

Geschreven door Britta O'Boyle.