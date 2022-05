Google Pixel 6a unboxing video lekt vroegtijdig uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Google Pixel 6a werd aangekondigd tijdens de I/O-ontwikkelaarsconferentie van het bedrijf op 11 mei, maar het toestel zal pas eind juli beschikbaar zijn om te kopen.

We weten al hoe het toestel eruit zal zien en welke specificaties het biedt, maar een unboxing video van Google Frankrijk die vroegtijdig is uitgelekt geeft ons wat extra inzicht in de mid-range telefoon.

De video is nu natuurlijk privé gemaakt, maar TechDroider heeft een aantal screenshots van de drie minuten durende hands-on gemaakt, die je kunt zien in de ingesloten tweet hieronder. De video beschrijft de specificaties van de Google Pixel 6a en toont de in-display vingerafdruksensor, die volgens sommigen sneller lijkt dan de Google Pixel 6.

Er zit geen stroomstekker in de doos van de Pixel 6a, dus dat is het onthouden waard, maar je krijgt wel een USB-C kabel en een USB-C naar A adapter, evenals een snelstartgids, sim ejector en garantie- en regelgevingspapieren.

De Google Pixel 6a wordt geleverd met een 6,1-inch beeldscherm met een Full HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 60 Hz. Er is een dubbele camera aan de achterkant die bestaat uit een 12,2-megapixel hoofdcamera en een 12-megapixel ultra-groothoeksensor.

Je kunt alles lezen over de Google Pixel 6a in onze aparte feature. We hebben ook een feature over hoe het toestel zich verhoudt tot het vlaggenschip Pixel 6 en 6 Pro. Pre-orders van de Pixel 6a beginnen op 21 juli 2022.

Geschreven door Britta O'Boyle.