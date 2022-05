Google showt Pixel 7 en 7 Pro-ontwerp, bevestigt Tensor 2

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft op zijn I/O-conferentie opnieuw voor een verrassing gezorgd door een solide inkijkje te geven in de eerder geruchtmakende Pixel 7- en 7 Pro-smartphones.

Het bevestigde dat de telefoons op weg zijn naar een releasedatum dit najaar, en de beelden die het onthulde zijn meer dan uitgebreid genoeg om verder te gaan.

De kenmerkende camerastrip die de Pixel 6 en 6 Pro sierde, keert terug voor 2022, hoewel hij deze keer van massief aluminium is gemaakt in vergelijking met de oudere glazen versie.

Hierdoor blijven de camera-units als uitsparingen uit de strip en heeft het een nog futuristischer aspect, als je het ons vraagt.

Naast de beelden bevestigde Google dat de telefoons zullen draaien op zijn volgende versie van Tensor, wat betekent dat ze opnieuw zullen werken op zijn eigen chipset.

Aangezien Tensor het hart is van zo veel van de uitstekende fotografiekarakteristieken van de Pixel-lijn en meer, zal dit een zegen zijn voor Google-gebruikers of iedereen die op zoek is naar een upgrade naar een nieuwe Pixel. Beide telefoons zullen ook worden geleverd met Android 13.

Meer details zijn voor nu echter dun gezaaid - de Pixel 6A was de echte ster van Google's show vanuit een telefoonperspectief, en zal op korte termijn veel meer naar buiten komen. We zullen moeten wachten tot later in 2023 om meer te weten te komen over de Pixel 7 en 7 Pro.

Geschreven door Max Freeman-Mills.