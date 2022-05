Google kondigt kleinere Pixel 6a aan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel de grote focus van Google I/O 2022 software en ontwikkelaarsnieuws is, kon het bedrijf de opening keynote niet laten gaan zonder ook wat nieuwe hardware aan te kondigen.

Het grote nieuws is dat we eindelijk een Pixel 6a krijgen, wat al die Pixel 6-goedheid betekent, maar in een kleinere, meer betaalbare verpakking.

Het nieuwste lid van de Pixel-familie heeft dezelfde herkenbare camerastrip over de achterkant, en in vergelijkbare kleurenschema's: dual tone zwart, wit en groene varianten. Bovendien is het frame gemaakt van gerecycled aluminium.

Een groot deel van de aantrekkingskracht zal de prijs zijn. In de VS kost het toestel slechts 449 dollar en is het voorzien van de Google Tensor-chipset die ook in de originele Pixel 6 en Pixel 6 Pro zat.

Er is een dubbel camerasysteem aan de achterkant, bestaande uit een 12,2-megapixel primaire en 12-megapixel ultrawide, en ze zullen in staat zijn om alle dezelfde geavanceerde functies te gebruiken die te vinden zijn in de Pixel 6 en 6 Pro.

Dat betekent dat functies die worden aangestuurd door het machine learning-element van de Tensor-processor zijn inbegrepen, zoals de nachtmodus voor eenvoudige opnamen bij weinig licht en Magic Eraser voor het verwijderen van ongewenste items uit de foto's.

Ook wordt gebruikgemaakt van Real Tone - voor nauwkeurige huidtinten, ongeacht je etniciteit - en Face Unblur, om slechte selfies tegen te gaan. En die selfies worden genomen met een 8-megapixel front facing camera.

Het 6,1-inch scherm is iets kleiner dan dat van de andere twee huidige Pixels, en heeft een 60Hz-paneel met Corning Gorilla Glass 3 aan de bovenkant.

Qua specificaties heeft hij 6GB RAM, 128GB opslag en een 4306mAh batterij die volgens Google meer dan 24 uur meegaat.

De telefoon wordt geleverd met de nieuwste versie van Android 12, en met de belofte dat je minimaal vijf jaar aan beveiligingspatches krijgt.

De Pixel 6a is vanaf 21 juli te pre-orderen, en vanaf 28 juli te koop.

Geschreven door Cam Bunton.