Google Pixel 7 Pro ontwerp getoond in case lek

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben waarschijnlijk nog een tijdje voordat Google zijn Pixel 7 en 7 Pro-smartphones onthult - het moet immers nog steeds eerst de veelgeroemde Pixel 6a lanceren. Dat heeft een case bedrijf er echter niet van weerhouden om mock-up renders te maken van de aankomende Pro-versie binnenin een van zijn toekomstige producten.

Gelekte afbeeldingen tonen de vermeende Google handset die komt met een gebogen voorscherm, horizontale cameramodule - vergelijkbaar met de Pixel 6 Pro, zij het een tikkeltje opnieuw ontworpen - en geen 3,5mm audio-uitgang.

De lensopstelling aan de achterkant ziet er een beetje anders uit, wat overeenkomt met een paar eerdere geruchten, hoewel veel van de rest van het ontwerp erg bekend is.

De beelden werden gepost door TechGoing, die erop wijst dat de voorkant van de telefoon geen perforatie heeft. Dat betekent echter niet dat het zal komen met een camera onder het scherm, meer dat het bedrijf van de behuizing het gewoon is vergeten.

Andere gelekte specificaties voor de Google Pixel 7 Pro suggereren dat het 2022-model zal worden geleverd met een 6,7- of 6,8-inch OLED-scherm. Het zal ook worden aangedreven door een next-gen versie van Google's eigen Tensor-silicium.

Volgens de geruchten zal het toestel ook tot 12 GB RAM-geheugen hebben, evenals 512 GB opslagruimte.

We betwijfelen of we er iets over zullen horen tijdens Google I/O volgende week, maar het is de moeite waard om onze dekking voor andere grote Google aankondigingen te bekijken.

Beste Amazon US Prime Day 2021 deals: Selecte deals nog steeds live Door Maggie Tillman · 6 mei 2022

Geschreven door Rik Henderson.