(Pocket-lint) - We komen steeds dichter bij een soort van officiële onthulling of op zijn minst bevestiging van Google dat het werkt aan een opvouwbare telefoon, als we de leakers en industrie-analisten moeten geloven.

Het is iets dat naar verluidt al heel lang in de pijplijn zit, maar de laatste informatie suggereert dat de telefoon er misschien niet al te radicaal uit zal zien als hij er eenmaal is.

Ross Young, een doorgewinterde bron in de industrie, heeft beweerd dat de telefoon een vergelijkbare grootte van het scherm zal hebben als de Samsung Galaxy Z Fold 4, Samsung's eigen aankomende herziening van zijn grootste opvouwbare telefoon.

De Z Fold 4 en Google foldable zullen vergelijkbare afmetingen van opvouwbare displays hebben, maar het Google cover display zal een stuk kleiner zijn met 5,8". Dit zou moeten betekenen dat het een bredere beeldverhouding zal hebben dan de Samsung 6,19" Fold 4. Kom volgende week meer te weten op onze conferentie - Ross Young (@DSCCRoss) 2 mei 2022

Het feit dat het toestel een kleinere coverdisplay zal hebben, zoals Young aangeeft, suggereert dat hoewel de totale grootte van de interne displays vergelijkbaar zou kunnen zijn, de verhouding waarin ze worden gerangschikt zou kunnen verschillen. Dat is goed nieuws voor fans van variatie op de markt.

Het is ook goed, want hoewel de Galaxy Z Fold 3 een uitstekende en verfijnde opvouwbare telefoon is, zullen sommigen vinden dat het ook een zeer smalle telefoon is wanneer hij is opgevouwen, dus een krapper, breder toestel zou wel eens goed kunnen vallen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.