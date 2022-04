De eerste Android 13 publieke beta is hier

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De eerste publieke bèta van Android 13 is nu voor iedereen beschikbaar om te testen - zolang je maar een compatibel Pixel-apparaat bezit.

Na twee maanden in een ontwikkelaarspreview te hebben gezeten, en precies op schema, is Android 13 overgegaan naar de publieke bètafase. Google kondigde dinsdag aan dat iedereen die de ontwikkelaars preview al draaide automatisch de nieuwe publieke beta zou moeten ontvangen. Voor degenen die nog niet in de developer preview zaten, kun je de bèta installeren op een ondersteund Pixel-apparaat. Zorg er wel voor dat het je secundaire apparaat is, want de publieke bèta kan nog steeds bugs introduceren en problemen veroorzaken.

Voor meer over de publieke bèta, inclusief welke Pixel-telefoons het kunnen draaien, en hoe je het kunt krijgen, zie Pocket-lint's Android 13 gids.

Google onthulde de meest interessante functies van Android 13 al toen het eerder dit jaar de developer preview aankondigde. De meest opvallende veranderingen zijn ondersteuning voor Bluetooth Low Energy (LE) Audio, een manier om te beperken tot welke foto's een app toegang heeft, themamogelijkheden voor app-pictogrammen en een meldingstoestemming voor het elimineren van spam. De publieke bèta voegde ook een paar verbeteringen onder de motorkap toe, zoals een nieuwe app-toestemming voor toegang tot gedeelde mediabestanden in lokale opslag. Het zal nu specifiek zijn voor het type media waartoe een app toegang moet hebben (zoals afbeeldingen en video) in plaats van toegang te verlenen tot alle bestanden.

De Android 13 publieke beta is gearriveerd voorafgaand aan Google's jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie, Google I/O, die in mei plaatsvindt. I/O moet dienen als de plaats waar Google Android 13 officieel aankondigt en een aantal van de nieuwe functies en mogelijkheden demonstreert. Houd in gedachten dat de beta niet de definitieve, stabiele release van Android 13 is. Die komt later dit jaar voor nieuwere Android-toestellen.

Geschreven door Maggie Tillman.