Pixel 6-telefoons krijgen update die probleem met leeglopen batterij verhelpt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google's vlaggenschip telefoons, de Pixel 6 en Pixel 6 Pro, zijn helaas gevoelig voor een aantal bugs de laatste tijd.

Gelukkig is Google hard aan het werk geweest en heeft het updates uitgebracht die ervoor zorgen dat alles soepel blijft lopen.

De nieuwste bug, gemeld door Pixel-gebruikers op Reddit, zorgt ervoor dat de Google Messages-app de camera constant op de achtergrond laat draaien.

Je kunt je voorstellen dat de camera de hele tijd aanstaat, waardoor de telefoon aanzienlijk opwarmt en je batterij snel leegloopt.

Als je deze problemen ondervindt, is het goed nieuws dat er een paar eenvoudige oplossingen zijn, ondanks de ergernis dat het toch gebeurt.

Ten eerste kun je de Berichten-app gewoon afsluiten, maar dat moet je dan wel doen na elke keer dat je op een bericht reageert - of verwacht een opgewarmde telefoon met een lege batterij.

Een betere oplossing is het verwijderen van cameratoestemmingen uit de Berichten-app, waardoor de bug zich niet meer zou moeten voordoen. Het voor de hand liggende nadeel is dat je dan geen foto's meer kunt maken in Berichten.

Je zult deze workarounds niet lang nodig hebben, want The Verge meldt dat het probleem is geïdentificeerd door Google en dat er al een fix is begonnen met uitrollen.

Hou dus je app-updates in de gaten, en duim maar dat het vanaf nu van een leien dakje gaat.

Geschreven door Luke Baker.