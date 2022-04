Google Pixel 6a specs lekken met nieuwe informatie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google zal naar verwachting de Pixel 6a aankondigen tijdens zijn I/O-ontwikkelaarsconferentie in mei, vooral nadat het toestel onlangs op de certificeringssite van de FCC verscheen.

Daarnaast zijn er echter meerdere geruchten geweest rond de Pixel 6a in de afgelopen paar maanden en de nieuwste komt van een vrij betrouwbare tipgever die belangrijke specificaties onthult.

Leaker Yogesh Brar tweette een spec lijst voor de Pixel 6a, die een in-display vingerafdruksensor, een 4800mAh batterij met 30W snelladen, de Google Tensor chipset en 6GB of 8GB RAM bevat.

Brar beweerde ook dat we een 6,2-inch Full HD+ beeldscherm zouden zien met een verversingssnelheid van 90Hz, 128GB aan interne opslag en hij zei dat er een dubbele camera aan de achterkant zou zijn die bestaat uit een 12,2-megapixel hoofdcamera en een 12-megapixel ultra wide camera.

Google Pixel 6a

(gerucht)



-6,2" Full HD+ OLED-paneel, 90Hz

-Tensor GS101 SoC

-6GB/8GB RAM

-128GB opslag

-Rear Cam- 12.2MP (IMX363) + 12MP (IMX386) (UW)

-Front Cam- 8MP(IMX355)

-Android 12

-4,800mAh batterij, 30W Opladen

-in-display vingerafdruk- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 13, 2022

Tot slot wordt beweerd dat de Pixel 6a een 8-megapixel frontcamera zal hebben en zal draaien op Android 12.

Veel van wat Brar zegt ondersteunt eerdere claims, hoewel de batterij-informatie nieuw is en de camera-informatie in tegenspraak is met het idee dat de Pixel 6a dezelfde camera setup zal hebben als de Pixel 5a 5G. Eerder werd al gemeld dat een 12,2-megapixel hoofdcamera en 12-megapixel ultra wide camera aanwezig zouden zijn op de Pixel 6a though.

Voorlopig is er nog niets officieel. Google I/O trapt af op 11 mei 2022, dus er is niet al te veel langer te wachten als Google het mid-range toestel daar inderdaad aankondigt. Voor nu kun je alle geruchten rondom de Pixel 6a lezen in onze aparte feature.

Geschreven door Britta O'Boyle.