Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google's Pixel 6a is al enige tijd een gerucht, met de meeste rapporten die suggereren dat het in mei zal lanceren tijdens Google's I/O. Dat wordt nu ondersteund door bewijs van een nieuw Pixel-apparaat dat door de database van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) is gegaan, zoals voor het eerst gespot door Droid Life.

Houd in gedachten dat de 499 dollar kostende Pixel 5a vorig jaar opdook bij de FCC voordat het een maand later werd gelanceerd. Het volgde de Pixel 4a op. Maar de originele A-serie budgettelefoons van Google waren de Pixel 3a en 3a XL. Deze verscheepten elk rond dezelfde tijd als de I/O-conferentie van het bedrijf in mei, waarmee een halfjaarlijkse releasecyclus voor de Pixel-telefoonreeks werd gestart. Het is dus geen verrassing dat de Pixel 6a nu opduikt, met Google's virtuele I/O 2022-conferentie die op 12 mei 2022 van start gaat. De Google Pixel 6a verscheen onlangs ook op Geekbench naast de Pixel 6.

Volgens de Geekbench listing zal de Pixel 6a draaien op Android 12 - wat suggereert dat het eerder zal verschijnen dan de Pixel 7 en 7 Pro, die naar verwachting de eerste apparaten zullen zijn met Android 13. De listing toont ook dat de Pixel 6a 6GB RAM sport, wat eerdere geruchten hebben beweerd. De tests laten zelfs zien dat de Pixel 6a het beter doet dan de Pixel 6 in zowel de single-core als multi-core tests, wat erop wijst dat het net zo krachtig zal zijn als zijn vlaggenschipbroer. De aankomende telefoon zal naar verwachting verder een ontwerp hebben dat is gemodelleerd naar de Pixel 6 en Pixel 6 Pro.

Je kunt alle geruchten rond de Pixel 6a lezen in onze aparte feature.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Geschreven door Maggie Tillman.