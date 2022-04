Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google's Pixel 6a is al enige tijd in geruchten, met de meeste rapporten die suggereren dat het in mei zal lanceren tijdens Google's I/O-ontwikkelaarsconferentie.

Veel van de geruchten hebben beweerd dat het mid-range apparaat op dezelfde hardware zou draaien als het vlaggenschip Pixel 6, met Google's Tensor-chip onder de motorkap en het meest recente lek ondersteunt dit.

De Google Pixel 6a is op Geekbench verschenen naast de Pixel 6 en de tests zien de Pixel 6a het beter doen in zowel de single-core als multi-core tests, wat suggereert dat het net zo krachtig zal zijn als zijn vlaggenschipbroer.

Volgens de Geekbench-vermelding zou de Pixel 6a op Android 12 draaien - wat suggereert dat het eerder zal verschijnen dan de Pixel 7 en 7 Pro, die naar verwachting de eerste apparaten zullen zijn met Android 13. De listing toont ook dat de Pixel 6a 6GB RAM sport, wat eerdere geruchten hebben gesuggereerd.

Niet veel anders wordt weggegeven door de Geekbench listing, hoewel eerdere speculaties hebben gezegd dat de Pixel 6a zal komen met een 6,2-inch Full HD+-scherm en een ontwerp dat vergelijkbaar is met de Pixel 6. Het is hoewel het dezelfde cameraspecificaties zal hebben als de Pixel 5a 5G, wat het belangrijkste gebied is waarin het naar verwachting zal verschillen van de Pixel 6.

Je kunt alle geruchten rondom de Pixel 6a lezen in onze aparte feature.

Geschreven door Britta O'Boyle.