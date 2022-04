Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google zou zich kunnen voorbereiden op het eindelijk inschakelen van gezichtsherkenning in zijn Pixel 6-reeks voor de eerste keer sinds de lancering, althans, als een paar fragmenten van bewijs iets zijn om op af te gaan.

Volgens een gebruiker op Reddit, toonde hun Pixel 6 Pro Face Unlock als een optie tijdens het instellen, waar meestal de enige biometrische optie het scannen van de vingerafdruk is.

Naar aanleiding van dit gebruikersrapport heeft 9to5Google wat ge graven en gevonden dat Pixel 6 Pro Android 12 builds al in oktober 2021 hebben verwezen naar de gezichtsherkenning verfrissingen.

Wat onduidelijk is, is waarom het onlangs werd geactiveerd, of dat het gewoon een fout / willekeurige bug was. Want - hoewel het was verschenen in de initiële set-up - was de functie niet beschikbaar voor de gebruiker toen ze daarna naar de Instellingen-app gingen om het in te stellen.

Omdat er aanwijzingen zijn dat de functie zo lang verborgen is geweest, zou dit kunnen betekenen dat Google ervoor heeft gekozen om deze niet vrij te geven. Of, de recente verschijning zou kunnen betekenen dat het bijna klaar is om het beschikbaar te maken.

Het probleem - natuurlijk - met een puur op camera gebaseerde gezichtsherkenning is dat het lang niet zo veilig is als systemen zoals FaceID of de gezichtsontgrendeling van de Pixel 4, die de camera combineren met een vorm van dieptesensor.

Het is echter intrigerend dat de kleinere Pixel 6 niet in Google's gedachten lijkt te zijn voor deze functie, alleen het Pro-model.

Geschreven door Cam Bunton.