Google Pixel 6a-verpakking lekt, suggereert lancering op handen

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat al lang dat Google werkt aan een mid-range model van de Pixel 6 -smartphone in de Pixel 6a en nu lijkt de verpakking te zijn gelekt, wat suggereert dat een lancering op handen is.

De verpakking, die werd onthuld door Techxine , toont alleen de bovenkant van de doos, dus geen van de eerder gerapporteerde specificaties voor het apparaat worden bevestigd. De naam Pixel 6a wordt echter bevestigd, evenals een ontwerp dat erg lijkt op de Pixel 6.

Net als de Pixel 6 heeft de Pixel 6a een camerabehuizing aan de achterkant die de breedte van het apparaat overspant. Er is een dubbele camera en een flitser in de behuizing en het apparaat wordt alleen in het zwart weergegeven zonder tweekleurige achterkant zoals de Pixel 6-apparaten.

Techxine beweert dat zijn bronnen hebben gezegd dat de Pixel 6a een 12,2-megapixel hoofdcamerasensor en een 12-megapixel ultrabrede camerasensor zal bieden, samen met een 8-megapixel camera aan de voorkant. Eerdere rapporten zeiden dat het hetzelfde zou bieden als de Pixel 5a , een 12-megapixel hoofdsensor en een 16-megapixel ultrabrede sensor.

Andere geruchten hebben gesuggereerd dat de Pixel 6a zal werken op de Google Tensor-chip en wordt geleverd met een batterij van 5000 mAh. Er wordt ook gezegd dat het een 6,2-inch Full HD + OLED-scherm heeft.

Voorlopig is een officiële lanceringsdatum voor de Google Pixel 6a niet bevestigd, hoewel er is gesuggereerd dat deze zal verschijnen op Google I/O , die in mei plaatsvindt. Je kunt alle geruchten rond de Pixel 6a lezen in onze aparte round-up-functie.

Geschreven door Britta O'Boyle.