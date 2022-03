Google biedt mogelijk Bluetooth-trackerdetectie rechtstreeks in Android

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google probeert naar verluidt ondersteuning voor Bluetooth-trackers zoals Tile en AirTag rechtstreeks in Android in te bouwen.

9to5Google heeft de code van de nieuwste versie van Google Play-services (versie 22.12.13) doorzocht en ontdekte onlangs vermeldingen van "Onbekende apparaatwaarschuwingen" en "Onbekende tag gedetecteerde melding" voor Bluetooth Low Energy-trackingtags. Het ontdekte ook "Tile"- en "AirTag"-referenties, mogelijk gebruikt om respectievelijk Tile- en Apple AirTag-trackers aan te duiden.

Betekent dit dat Google werkt aan de mogelijkheid om Bluetooth-trackingtags te detecteren, te contacteren en te pingen, allemaal vanaf uw Android-apparaat? Het is eerlijk gezegd nog niet duidelijk en je moet er ook rekening mee houden dat Google vaak nieuwe functies in zijn code test, maar deze nooit daadwerkelijk voor het publiek uitrolt. Het is ook vermeldenswaard dat, hoewel er Android-apps van derden zijn voor het volgen van tags, Apple's AirTags Android-gebruikers met name niet toestaan om automatisch naar trackers op de achtergrond te scannen, zoals je kunt doen op de iPhone. Veel Android -apparaten hebben ook geen ultrabreedbandsensor voor het nauwkeurig volgen van tags zoals de iPhone.

Het is dus geen wonder dat Google naar verluidt het idee onderzoekt om ondersteuning op systeemniveau voor Bluetooth-trackers in Android in te bouwen. Hoewel Google zijn plannen tot nu toe niet heeft bevestigd of ontkend, staat de Google I/O 2022-ontwikkelaarsconferentie voor de deur, dus misschien heeft het bedrijf binnenkort meer te onthullen.

Geschreven door Maggie Tillman.