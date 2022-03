Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft aangekondigd dat Android-gebruikers in Oekraïne waarschuwingen voor luchtaanvallen in de buurt op hun telefoons zullen ontvangen voordat aanvallen plaatsvinden.

In een blogpost zei het bedrijf dat het samen met de Oekraïense overheid werkt aan een waarschuwingssysteem voor Android-gebruikers in het land.

XDA-ontwikkelaars zagen de functie voor het eerst.

"Tragisch genoeg vertrouwen nu miljoenen mensen in Oekraïne op luchtaanvallen om in veiligheid te komen", legt Google uit in de blogpost. "Op verzoek en met de hulp van de regering van Oekraïne zijn we begonnen met de uitrol van een snel Air Raid Alert-systeem voor Android-telefoons in Oekraïne. Dit werk is een aanvulling op de bestaande luchtalarmsystemen van het land".

Google zei dat de waarschuwingen zijn gebaseerd op bestaande waarschuwingen die al door de Oekraïense regering zijn verzonden. De hele inspanning is gebaseerd op een systeem dat is gebouwd voor het geven van waarschuwingen over aardbevingen, volgens Dave Burke , vice-president engineering voor Android. Het nieuwe waarschuwingssysteem werd op 10 maart uitgerold en zal worden uitgebreid naar alle Android-telefoons in Oekraïne.

Het systeem maakt gebruik van ons waarschuwingsmechanisme met lage latentie dat we hebben gebouwd voor aardbevingswaarschuwingen. Het luchtaanvalsysteem is een aanvulling op en deelt dezelfde triggers die worden gebruikt voor de bestaande luchtalarmsystemen van het land. 2/3 — Dave Burke (@davey_burke) 10 maart 2022

Het bedrijf zei niet dat gebruikers zich zouden moeten aanmelden of de luchtaanvalwaarschuwingsfunctie zouden moeten inschakelen, dus het systeem lijkt automatisch te zijn.

Naast het nieuwe waarschuwingssysteem herhaalde Google in zijn blogbericht de laatste stappen in Rusland, waaronder het pauzeren van alle advertentieverkoop en het verwijderen van door de Russische staat gefinancierde media-apps uit de Google Play Store in Europa. Het beschrijft ook andere nieuwe maatregelen die het heeft genomen, zoals het afzien van internationale belkosten vanuit Oekraïne en van de VS naar Oekraïne op Google Fi.

