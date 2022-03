Google kan I/O-deadline voor Pixel 6a missen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het grootste deel van de industrie verwachtte dat Google zijn aankomende betaalbare telefoon, de Pixel 6A , in mei op Google I/O zou lanceren.

YouTuber Jon Prosser van Front Page Tech denkt nu dat de lanceringsdatum is uitgesteld vanwege het aanhoudende tekort aan chips.

zoals ik al zei in de show van vandaag:



ik hoor dat google de pixel 6a heeft uitgesteld tot eind juli. (chiptekort)



pixel watch is nog steeds 26 mei, maar de bron denkt dat het binnenkort ook kan worden gepusht. https://t.co/iqoh9RlCzk — Jon Prosser (@jon_prosser) 4 maart 2022

Jon zegt dat de telefoon nu eind juli wordt verwacht, en hoewel dat een aanzienlijke vertraging is, is het eerder dan de Pixel 4a en 5a die beide in augustus werden aangekondigd.

De Pixel 3a daarentegen werd in mei gelanceerd. Dus of het nu opzettelijk is of niet, het lijkt erop dat het lanceringsschema een semi-permanente verschuiving naar de zomermaanden heeft ondergaan.

De Pixel Watch staat nog steeds gepland voor een lancering in mei, maar ook dit kan worden uitgesteld.

De 6a zou dezelfde Google Tensor-chip hebben als de andere telefoons in de Pixel 6-serie, deze chips zijn geproduceerd door Samsung .

Het horloge is ook getipt met een aangepaste chip gemaakt door Samsung, dus het is gemakkelijk om soortgelijke problemen met de levering voor te stellen.

Gezien de recent gelekte Pixel 6a-benchmarks , waren we van mening dat de lancering aanstaande zou kunnen zijn, dus dit is zeker teleurstellend nieuws voor diegenen die willen upgraden.

Bekijk hier ons overzicht van nieuws en geruchten over de aankomende handset voor meer informatie over de Google Pixel 6a.

