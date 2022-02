Google Pixel 7 en 7 Pro: wat is het verhaal tot nu toe?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende vlaggenschip-smartphones van Google worden nog een tijdje niet verwacht, hoewel er al een aantal geruchten zijn die speculeren over wat ze zouden kunnen bieden wanneer ze aankomen.

We ronden af wat we willen zien van de opvolgers van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro , samen met wat geruchten suggereren. De apparaten zouden de codenaam Cheetah (Pixel 7) en Panther (Pixel 7 Pro) hebben. Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord.

oktober 2022

Google zal waarschijnlijk de Pixel 7 en Pixel 7 Pro in oktober 2022 aankondigen. Natuurlijk is er nog niets officieel - en dat zal ook niet voor een tijdje zijn - maar oktober is al meerdere jaren de favoriete maand van Google.

Zodra het is onthuld, verwachten we dat het een paar weken later in de verkoop zal gaan, dus waarschijnlijk vóór eind oktober.

De Pixel 6 begint bij £ 599 in het VK, $ 599 in de VS en € 649 in Europa, terwijl de Pixel 6 Pro begint bij £ 849 in het VK, $ 899 in de VS en € 899 in Europa. Het is nog niet duidelijk of we kunnen verwachten dat de Pixel 7 en Pixel 7 Pro in dezelfde marge zullen vallen.

Pixel 7: 155,6 x 73,1 x 8,7 mm

Pixel 7 Pro: 163 x 76,6 x 8,7 mm

Op basis van enkele gelekte renders zien de Google Pixel 7 en 7 Pro eruit alsof ze een vergelijkbaar ontwerp kunnen volgen als hun voorgangers, maar met een paar kleine wijzigingen. De camerabehuizing die de achterkant van beide apparaten overspant, ziet eruit alsof hij hier zal blijven voor 2022, hoewel de renders suggereren dat hij in het frame voor de Pixel 7-handsets zal worden gewikkeld – iets wat de Samsung Galaxy S22 doet.

Er wordt gezegd dat de Google Pixel 7 155,6 x 73,1 x 8,7 mm zal meten, met een camerabult van 11,44 mm, terwijl de Pixel 7 Pro 163 x 76,6 x 8,7 mm meet, met een camerabult van 11,2 mm.

De renders suggereren ook dat de Pixel 7 een plat scherm zal blijven hebben, terwijl de Pixel 7 Pro naar verwachting de licht gebogen randen van de Pixel 6 Pro zal behouden. Beide apparaten hebben een gecentraliseerde geperforeerde camera aan de bovenkant van hun schermen in de renders, en beide zullen naar verwachting vingerafdruksensoren onder het scherm hebben.

De Pixel 6 en 6 Pro zijn beide IP68 water- en stofbestendig, dus de verwachting is dat de Pixel 7 en 7 Pro dat ook zullen zijn.

Pixel 7: 6,2-6,4 inch, Full HD+, 120Hz?

Pixel 7 Pro: 6,7/6,8-inch, Quad HD+, 1-120Hz?

Volgens de geruchten zou de Pixel 7 een schermgrootte hebben tussen 6,2 inch en 6,4 inch, terwijl de Pixel 7 Pro een 6,7-inch of 6,8-inch scherm zou hebben. Dit komt vrijwel overeen met de Pixel 6 en Pixel 6 Pro, dus er kunnen minimale veranderingen in deze afdeling zijn.

De Pixel 6 had een Full HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 90 Hz , terwijl de Pixel 6 Pro een variabele verversingssnelheid had tussen 10 Hz en 120 Hz.

Het zou niet zo verwonderlijk zijn om de Pixel 7 tot 120 Hz te zien springen en de Pixel 7 Pro een lagere verversingssnelheid van 1 Hz te bieden, net als concurrenten, hoewel er voorlopig geen details zijn in de lekken op dit front. HDR-ondersteuning wordt wel verwacht.

Pixel 7: Google Tensor 2.0, tot 512 GB, 8 GB RAM, 5000 mAh?

Pixel 7 Pro: Google Tensor 2.0, 12 GB RAM

De Google Pixel 6 en 6 Pro draaien beide op de Google Tensor-chip , weg van Qualcomm-processors. Het gerucht gaat dat Google werkt aan een tweede generatie van de Tensor-chip, met de codenaam Tensor 2.0 en er wordt beweerd dat de Pixel 7 en 7 Pro erop kunnen draaien, wat logisch is.

Er wordt beweerd dat de Tensor 2.0-chip een Samsung Exynos Modem 5300 kan bevatten, hoewel Samsung momenteel geen vrijgegeven modem heeft met de naam dit.

Rapporten hebben gesuggereerd dat de Pixel 7 kan worden geleverd met opslagopties van 128 GB, 256 GB en 512 GB. Van geen van deze wordt verwacht dat ze microSD hebben. De opslagoptie van 512 GB zou nieuw zijn voor de Pixel 7, aangezien de Pixel 6 maar tot 256 GB gaat, hoewel dit voorlopig slechts geruchten zijn.

Wat RAM betreft, verwachten we ten minste 8 GB op de Pixel 7 en 12 GB op de Pixel 7 Pro, net als hun voorgangers.

Geruchten suggereren dat de standaard Pixel 7 een batterij van 5000 mAh zou kunnen bieden, wat de Pixel 6 Pro momenteel biedt. Het is geen onredelijke suggestie, maar het is ook nog niet bevestigd.

Pixel 7: dubbele achterkant (50 MP + 50 MP), 8 MP voor

Pixel 7 Pro: driedubbele achterkant (hoofdgroothoek, telefoto)

Er is gesuggereerd dat de Google Pixel 7 een hoofdcamera van 50 megapixels en een ultrabrede camera van 50 megapixels zou kunnen bieden, gecombineerd met een 8 megapixel-camera aan de voorkant. Als dat waar is, zouden de verbeteringen schijnbaar gericht zijn op de ultrabrede lens in vergelijking met de Pixel 6.

Ondertussen gaan er geruchten dat de Google Pixel 7 Pro hoofd-, ultragroothoek- en telelenzen heeft, maar er zijn nog geen bijzonderheden verschenen in lekken. Het zou niet zo verwonderlijk zijn om een vergelijkbare belasting te zien als de Pixel 6 Pro met misschien wat extra functies in plaats van een enorme verandering in hardware.

Het is waarschijnlijk de moeite waard om te vermelden dat Google in augustus 2021 patent heeft aangevraagd op een camera onder het scherm, hoewel dit niet garandeert dat de Pixel 7 of Pixel 7 Pro de technologie zal bieden, maar het is in ieder geval een mogelijkheid voor het Pro-model.

Dit is wat de geruchten tot nu toe hebben gesuggereerd voor de Google Pixel 7 en 7 Pro.

OnLeaks en SmartPrix onthulden enkele renders van de Google Pixel 7 en 7 Pro, samen met enkele verwachte specificaties.

Volgens 9to5Google , die zich verdiepte in de preview van de Android 13-ontwikkelaar en sprak met "vertrouwde" bronnen, heeft Google een tweede generatie Tensor-chip in de maak genaamd Tensor 2.0.

LetsGoDigital ontdekte een patent voor cameratechnologie onder het scherm, ingediend door Google.

Geschreven door Britta O'Boyle.