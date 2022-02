Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een betrouwbare leaker heeft onthuld hoe de Google Pixel 7 Pro eruit zou kunnen zien via een reeks gelekte 3D-renders.

OnLeaks , zoals voor het eerst gemeld door SmartPrix , deelde de beelden. Ze laten zien dat het aankomende apparaat drie camera's aan de achterkant heeft. Het zijn waarschijnlijk een groothoekcamera, een periscoop-telecamera en een ultragroothoekcamera. Aan de voorkant van de nog aan te kondigen handset bevindt zich een perforator selfie-camera boven wat wordt beschouwd als een OLED-scherm.

Zoals SmartPrix opmerkte, is de telefoon vergelijkbaar met de Pixel 6 Pro, zelfs met dezelfde gebogen randen. Maar de Pixel 7 Pro is in de lengte korter en breder en dikker met 163 x 76,6 x 8,7 mm.

Ter referentie: de Pixel 6 Pro heeft afmetingen van 163,9 x 75,9 x 8,9 mm. In onze recensie van dat apparaat toen het vorig jaar werd uitgebracht , zeiden we dat het een uitstekend camerasysteem heeft en dat het een zelfverzekerde stap voorwaarts is voor Google, dat een telefoon aanbiedt die ambitieuzer en concurrerender is, maar nog steeds aantrekkelijk geprijsd is.

De opvolger van de Pixel 6 Pro is waarschijnlijk de Pixel 7 Pro, maar deze zal naar verwachting pas in de herfst worden onthuld – wanneer Google doorgaans nieuwe telefoons uitbrengt.

Als Google dit jaar een Pixel 6a uitbrengt, zal deze waarschijnlijk iets eerder debuteren.

Geschreven door Maggie Tillman.