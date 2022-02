Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft in februari een software-update naar de Pixel 6 en Pixel 6 Pro gepusht die - volgens talrijke rapporten en gebruikersfeedback op Twitter en Reddit - een vervelende bug bevatte die ervoor zorgde dat de wifi werd uitgeschakeld. Sommige mensen meldden zelfs dat ze een probleem zagen met wifi en Bluetooth - wanneer de ene is ingeschakeld, wordt de andere uitgeschakeld. Welnu, Google heeft beloofd dat er binnenkort een oplossing komt.

In reactie op een gebruiker op Reddit erkende Google dat er een probleem was met de update van februari die wifi-verbindingsproblemen veroorzaakte en zei dat het een oplossing had ontwikkeld die in een software-update van maart zou komen.

"Na enig onderzoek hebben we de hoofdoorzaak geïdentificeerd en vastgesteld dat het een zeer klein aantal apparaten treft", aldus het officiële Google-account via Reddit op 22 februari 2022. "Natuurlijk realiseren we ons dat dit een slechte ervaring is en ontwikkelden we onmiddellijk een softwarefix die beschikbaar zal zijn in de volgende Google Pixel-update, die in maart wordt uitgerold.

Google brengt elke maand een gratis software-update uit voor zijn Pixel-telefoons en ondersteunt de apparaten minimaal vijf jaar. Pixel-updates omvatten Pixel-beveiligingsupdates en kunnen ook functieverlies en andere software-updates bevatten. Ze krijgen ook volledige platformupdates ( de nieuwste is Android 12 ). Volg deze stappen om de software op je Pixel 6 en Pixel 6 Pro in maart bij te werken:

De meeste systeemupdates en beveiligingspatches gebeuren automatisch. Controleren of er een update beschikbaar is:

Open de app Instellingen van uw apparaat.

Tik op Beveiliging > Controleren op een update: Tik op Google Beveiligingscontrole om te controleren of er een beveiligingsupdate beschikbaar is.

Volg alle stappen op het scherm.

Uw systeem meldt dat het up-to-date is of dat er een update in behandeling is.

Nadat een update is gedownload, ontvangt u mogelijk een melding om uw telefoon opnieuw op te starten.

Zolang je Pixel is ingeschakeld en is verbonden met wifi, wordt de update automatisch gedownload en geïnstalleerd en wordt je gevraagd opnieuw op te starten om deze toe te passen.

Werkte niet voor u? Sommige Pixel-apparaten verbergen het software-updatemenu mogelijk onder: Instellingen > Systeem > Geavanceerd > Systeemupdate > Controleren op update. Zie de ondersteuningspagina van Google voor meer hulp.

Geschreven door Maggie Tillman.