(Pocket-lint) - Details over Google's vlaggenschip-telefoonserie van de volgende generatie - waarvan wordt gedacht dat deze bestaat uit de Pixel 7 en 7 Pro - zijn online gelekt.

Volgens 9to5Google , dat in de recente preview van de Android 13-ontwikkelaar heeft gegraven en met "vertrouwde" bronnen heeft gesproken, heeft Google beweerd dat Google een tweede generatie Tensor-chip in de maak heeft. Vaak aangeduid als Tensor 2.0 door de media, heeft het een interne codenaam "cloudripper" en zal naar verwachting landen met modelnummer GS201. Het heeft naar verluidt ook een niet-uitgebrachte Samsung-modem aan boord.

De Tensor 2.0 zou een Exynos Modem 5300 kunnen bevatten, aldus het rapport. Maar Samsung heeft op dit moment nog geen modem met die naam gelanceerd, dus daarom wordt het als niet-uitgebracht beschouwd.

Houd er rekening mee dat de eerste Tensor-chipset de Samsung Exynos Modem 5123 had.

Ten slotte besprak 9to5Google Pixel 7-codenamen. Lange tijd verwezen Pixel-telefoons allemaal naar soorten vissen, maar Google schakelde over op aviaire codenamen met de Pixel 6 , die een "oriole" -codenaam had terwijl de Pixel 6 Pro "raaf" had. De codenamen van Google Pixel 7 kunnen vogels weggooien en de grote kattenroute volgen. De standaard- en pro-modellen zouden respectievelijk de codenaam "cheetah" en "panther" kunnen krijgen.

Hoe dan ook, met geruchten over processor en codenaam die nu de ronde doen, kun je zeker verwachten dat meer informatie over de Google Pixel 7-serie binnenkort en met een snellere clip zal verschijnen.

