Is de opvouwbare Pixel van Google weer op schema voor een lancering in 2022?

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat al lang dat Google werkt aan een opvouwbare Pixel , die concurreert met Samsung en zijn Galaxy Z Fold 3 . Eind 2021 werd beweerd dat het toestel on hold had gezeten, maar volgens het laatste rapport is het inmiddels weer op de rails.

Het meest recente gerucht komt van display-analist Ross Young (@DSCCRoss ) die tweette dat de paneelproductie voor de opvouwbare Pixel in het derde kwartaal van 2022 zal beginnen en dat het apparaat in het vierde kwartaal van 2022 in de verkoop zou gaan.

Het is terug! Het lijkt erop dat de opvouwbare Pixel van Google in Q3'22 de paneelproductie zal starten en in Q4'22 zal lanceren. — Ross Young (@DSCCRoss) 14 februari 2022

In antwoorden op de Tweet beweerde Young dat het apparaat waarschijnlijk in oktober in de uitverkoop zou gaan en zei dat het scherm waarschijnlijk kleiner zal zijn dan dat van de Galaxy Z Fold 3, of wat wordt verwacht voor de Z Fold 4.

Het is de moeite waard om in gedachten te houden dat Young eerder beweerde dat de opvouwbare Pixel in oktober 2021 zou worden gelanceerd naast de Pixel 6 en Pixel 6 Pro , maar vervolgens zei dat deze in november 2021 werd geannuleerd vanwege sterke concurrentie op de markt.

Het gerucht ging dat de opvouwbare Pixel de Pixel Notebook werd genoemd en zal naar verwachting draaien op de Tensor-chip van Google , die de Pixel 6 en Pixel 6 Pro aandrijft. Als de informatie van Young correct is, verwachten we dat er de komende maanden veel geruchten zullen verschijnen, maar voor nu kun je het verhaal tot nu toe lezen in onze aparte Pixel Fold-functie .

Geschreven door Britta O'Boyle.