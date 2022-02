Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel het voelt alsof Google Android 12 heeft uitgerold, brengt het bedrijf al de eerste ontwikkelaarspreview van Android 13 uit.

Android 13 is een belangrijke update van het mobiele besturingssysteem. Maar het is nog niet beschikbaar voor consumenten om te installeren op hun Android-telefoons en -tablets. Een ontwikkelaarspreview is gewoon een vroege versie van Android 13 die speciaal door ontwikkelaars kan worden getest. De eerste ontwikkelaarspreview is nu uit. Een openbare bèta komt op een later tijdstip voor iedereen om te testen, gevolgd door een definitieve, stabiele release voor alle nieuwere Android-apparaten.

Google is van plan om in februari 2022 en maart 2022 meer previews van Android 13-ontwikkelaars uit te brengen. Het zal rond april 2022 naar bètaversies gaan. Het bedrijf verwacht dat Android 13 rond juni 2022 of juli 2022 stabiel zal zijn. Als Google zich aan die tijdlijn houdt, een officiële release van Android 13 zal later in het jaar aankomen - waarschijnlijk rond de herfst van 2022.

De preview van de Android 13-ontwikkelaar is bij de lancering beperkt tot het draaien op de Pixel-telefoons van Google. Dat omvat de Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 4 XL en de Pixel 4. Als je een compatibele Pixel-telefoon hebt, kun je de ontwikkelaarspreview installeren. U moet de systeemafbeelding van Android 13 flashen. Instructies voor het installeren van de preview vindt u hier.

Maar Pocket-lint stelt voor te wachten tot de eerste openbare bètaversies of op zijn minst een secundair apparaat te gebruiken voor de ontwikkelaarspreview.

Dave Burke, vice-president engineering voor Android bij Google, heeft een lange lijst met wijzigingen in Android 13 Developer Preview 1 op de Android Developer-blog beschreven. De nieuwe functies omvatten meer thema-opties en privacyfuncties, nieuwe taalvoorkeuren en verschillende upgrades onder de motorkap.

Android 13 brengt dynamische app-pictogrammen naar alle apps, niet alleen die van Google. Met de functie voor themapictogrammen kunnen app-pictogrammen een kleurtint hebben die overeenkomt met uw achtergrond, maar app-ontwikkelaars moeten een compatibel app-pictogram aanbieden. Deze functie komt eerst naar Pixel-apparaten, maar Google zei dat het samenwerkt met andere fabrikanten om het breder uit te brengen.

Android 13 heeft nieuwe manieren om met machtigingen en beveiliging om te gaan. Met een nieuwe fotokiezer kun je foto's en video's delen met een individuele app zonder de app toestemming te geven om alle foto's op je apparaat te zien. Google is van plan deze functie naar alle telefoons met Android 11 en hoger te brengen.

Er zijn tot nu toe veel veranderingen in Android 13 die niet gemakkelijk te detecteren zijn. Met een nieuwe wifi-machtiging kunnen apps bijvoorbeeld wifi-punten vinden en er verbinding mee maken zonder locatiemachtigingen. Google zei ook dat het doorgaat met het ontwikkelen van Project Mainline, zijn poging om meer updates via Google Play te leveren in plaats van op OS-niveau.

De taalvoorkeuren van Android 13 bevatten nu de mogelijkheid om per app te werken. Dit is handig voor meertalige gebruikers.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Geschreven door Maggie Tillman.