Google Pixel 6A wordt getipt om in mei te lanceren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er wordt beweerd dat Google de lancering van de volgende generatie 'A'-serie betaalbare Pixel voorbereidt, in de vorm van een Pixel 6A .

Een betrouwbare tipgever heeft getweet dat Google van plan is om de Pixel 6A in mei te lanceren, wat - als het klopt - zou betekenen rond de tijd dat het gewoonlijk zijn jaarlijkse I/O-conferentie heeft .

In 2021 ging Google I/O van start op 18 mei en - als Google zich voor 2022 aan dat soort schema houdt - zou het het meest voor de hand liggende evenement zijn om een nieuwe smartphone te onthullen.

De informatie komt via Max Jambor op Twitter, een bron die in het verleden betrouwbaar was met betrekking tot smartphone-lanceringen:

Pixel 6A gepland voor mei — Max Jambor (@MaxJmb) 22 januari 2022

De afgelopen jaren heeft Google zowel vlaggenschip- als middenklasse-versies van zijn Pixel-reeks uitgebracht . Hoewel, dat betaalbare 'A'-assortiment vaak later komt dan gepland vanwege verschillende supply chain-problemen.

Er is niet veel anders bekend over de Pixel 6a, behalve dat er wordt beweerd dat deze de eigen Tensor-chipset van Google bevat. Dit was het nieuwe aangepaste platform dat voor het eerst door Google werd gelanceerd in de Pixel 6 in 2021.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Het was Google's eerste stap weg van de Snapdragon-lijn van Qualcomm, en met de investering (in termen van tijd en middelen) is het niet waarschijnlijk dat Google zo snel weer Snapdragon zou gaan gebruiken.

In voorgaande jaren heeft de 'A'-serie zich gedifferentieerd door het aantal camera's te verminderen en de bouwkwaliteit te verlagen, waarbij metaal en glas zijn vervangen door een eenvoudig plastic ontwerp. We zouden hetzelfde verwachten voor de variatie van 2022.

Geschreven door Cam Bunton.