Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De geruchtenmolen draait op volle toeren voor het verwachte opvouwbare toestel van Google. Onlangs hebben we vernomen dat de nieuwe telefoon waarschijnlijk de Oppo Find N in vormfactor zal volgen.

Tot nu toe noemden de meeste mensen het de Pixel Fold, maar het laatste lek suggereert dat het in plaats daarvan bekend staat als Pixel Notepad.

Een bron vertelde 9to5Google dat 'Notepad' de werkende merknaam is die intern bij Google werkt en dat ook aan de naam 'Logbook' werd gedacht.

Dit kan natuurlijk allemaal veranderen vóór de officiële aankondiging, maar het is interessant om te horen dat Google niet op zoek is naar de Fold-branding die zovelen van ons verwachtten.

De bron zei ook dat de Pixel Notebook minder zal kosten dan de Galaxy Z Fold 3 van Samsung, die werd gelanceerd voor $ 1.799.

Dit is geruststellend, aangezien apparaten van de eerste generatie vaak extreem prijzig kunnen zijn, Samsung's eerste generatie Foldable was veel dichter bij $ 2000. We verwachten echter niet dat dit goedkoop zal zijn.

Het Pixel Notepad zal waarschijnlijk in 2020 op dezelfde manier worden gelanceerd als de Pixel 4a , en zal eerst in de VS landen voordat het wordt uitgebreid naar andere landen. De bron suggereert dat de uitrol langer kan duren in het geval van het Kladblok, terwijl de Pixel 4a een gat van ongeveer een maand had in de internationale beschikbaarheid.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Geruchten rond de Pixel Notepad gaan alle kanten op, lange tijd leek het erop dat het toestel ronduit geannuleerd zou zijn. De laatste tijd lijkt het waarschijnlijker dat we Google's opvouwbaar in de nabije toekomst zullen zien, en we kijken er naar uit.

Geschreven door Luke Baker.