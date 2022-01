Google Pixel Fold zou vergelijkbaar kunnen zijn met Oppo Find N

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google's mogelijke Pixel Fold is een van de smartphones die momenteel de meeste geruchten genereert, met bijna constante speculaties over wanneer en hoe Google de opvouwbare markt gaat betreden.

Nu heeft een klein beetje snuffelen van het team van 9to5Google bewijs gevonden in de nieuwste bètaversie van Android dat de telefoon een ontwerp en schermvorm kan hebben die doen denken aan de uitstekende (hoewel enigszins zeldzame) Oppo Find N , die onlangs zelf is uitgebracht.

Die telefoon heeft een kleinere vorm dan de andere grote opvouwbare die er is, de Samsung Galaxy Z Fold 3 , die merkbaar slank en lang is wanneer hij gesloten is. Veel mensen hebben opgemerkt dat Oppo's kleinere, kortere ontwerp het enkele scherm een beetje traditioneler maakt.

Nu heeft 9to5Google een aantal nieuwe animaties in Android gevonden rond het plaatsen van een simkaart in een opvouwbare telefoon die eruitziet alsof het een generieke tijdelijke aanduiding kan zijn of de volgende grote telefoon van Google, afhankelijk van je houding.

De animaties laten duidelijk een telefoon zien die dichter bij de Oppo-versie van een opvouwbaar ontwerp staat dan die van Samsung, wat we leuk vinden om te zien. Hier valt niet veel meer uit te halen, behalve dat de telefoon volumeknoppen en een simkaartlade lijkt te hebben, maar als die schermverhouding geen toeval is, kan dit belangrijk zijn voor de verwachtingen van mensen over het ontwerp van de telefoon.

Geschreven door Max Freeman-Mills.