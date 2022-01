Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De geruchten over een opvouwbare Pixel-telefoon van Google deden in 2021 de ronde, maar het kwam niet uit. In plaats daarvan zijn geruchten over een opvouwbaar apparaat - met de codenaam Pipit - tot 2022 gerold.

Een rapport dat naar verluidt afkomstig is van Geekbench voor het Pipit-apparaat lijkt enkele interessante details te onthullen over de potentiële toekomstige telefoon.

Het grote ding hier is dat het naar dit apparaat wijst met Google Tensor, zoals te vinden in de Pixel 6-modellen. Dat zou volkomen logisch zijn, aangezien Google zijn best heeft gedaan om zijn eigen hardware te ontwikkelen, dus het zal die waarschijnlijk gebruiken.

Er wordt gezegd dat er 12 GB RAM is, wat veel lijkt, maar het is hetzelfde als de Pixel 6 Pro , wat misschien suggereert waar Google wil dat deze telefoon prestatiegericht is.

Natuurlijk is één Geekbench-vermelding geen bevestiging. We hebben een willekeurig aantal apparaten zien verschijnen op dit soort benchmarkingservices die ontwikkelingsapparaten of prototypes zijn, en veel die nooit het daglicht zien.

Het is ook perfect mogelijk dat het ook een nep is.

Wat de realiteit ook is, de beslissing voor Google zal zijn of het een opvouwbare telefoon op de markt moet brengen. Aangezien Android-ontwikkeling op opvouwbare telefoons een thuis nodig heeft, zou het ons niet verbazen als dit een technisch apparaat was in plaats van iets voor consumenten.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 7 januari 2022

De tijd zal het echter leren, en met steeds meer fabrikanten die op zoek zijn naar nieuwe vormfactoren zoals opvouwbare telefoons, wil Google misschien bij het pakket blijven.

Gezien de typische lanceringscycli van Google, verwachten we pas eind februari, wanneer het Mobile World Congress 2022 gepland staat, iets concreets te horen. Google is vaak aanwezig op de show en heeft daar al eerder aankondigingen gedaan.

Die conferentie kan worden geannuleerd, net zoals we zagen op CES 2022 en een meer waarschijnlijke gebeurtenis om iets nieuws te laten zien, zou Google I/O zijn , waarschijnlijk in mei 2022.