Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De eerste vroege details van Google's volgende grote smartphone- software-update zijn naar voren gekomen en lijken erop te wijzen dat Android 13 te maken krijgt met vervelende meldingen.

In Android 13 - met de codenaam 'Tiramisu' - lijkt het alsof elke app meldingen moet aanbieden als een opt-in-functie wanneer je deze installeert, in plaats van ze standaard aan te zetten.

De hint in de code werd ontdekt door XDA Developers die een runtime-toestemming voor "postmeldingen" vonden, wat suggereert dat apps je eerst moeten vragen of ze meldingen kunnen verzenden of niet.

Dit betekent dat meldingen een van de vroege pop-upmachtigingen voor het instellen van de app kunnen zijn, zoals het toestaan van de app om toegang te krijgen tot je camera-, microfoon- en locatiegegevens.

Een andere nieuwe toevoeging die is ontdekt, toont de mogelijkheid om een taal per app te kiezen. Dus als je al je nieuws wilt lezen en op internet wilt surfen in het Spaans, maar een app zoals WhatsApp of Telegram wilt gebruiken om voornamelijk in het Engels te communiceren, kun je elke app in zijn eigen taal hebben.

Ten slotte lijkt het erop dat Android 13 gebruikers ook in staat zal stellen om het uiterlijk van de klok op het vergrendelscherm te wijzigen. Het is geen grote verandering, maar het betekent dat één grote klok in het midden van het scherm niet de enige optie is.

Aangezien we bijna een jaar verwijderd zijn van de officiële lancering van Android 13, is er altijd een mogelijkheid dat deze nieuwe functies er niet zijn wanneer deze eindelijk beschikbaar zijn voor het publiek.

2021 tech special - Pocket-lint Podcast 134 Door Rik Henderson · 24 December 2021

Bovendien, aangezien de eerste ontwikkelaarspreview waarschijnlijk nog een paar maanden verwijderd is, bevinden ze zich misschien niet eens in die eerste bètaversie voor ontwikkelaars. Plannen veranderen en softwarefuncties verschijnen en verdwijnen vaak tussen ontwikkeling en definitieve release.