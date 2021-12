Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft onlangs de Pixel 6 en Pixel 6 Pro geïntroduceerd met in-display vingerafdrukscanners voor biometrische authenticatie – maar vreemd genoeg bevatte deze geen functie voor gezichtsontgrendeling. Er zijn echter aanwijzingen dat het Pro-model het nog steeds kan krijgen via een aanstaande software-update.

Zoals voor het eerst opgemerkt door 9to5Google , bevat de broncode van Android 12L verwijzingen naar een gezichtsherkenningsfunctie op de door Tensor aangedreven smartphone . De codereeksen verwijzen specifiek naar de mogelijkheid van de Pixel 6 Pro om te schakelen tussen gezichtsontgrendeling en vingerafdrukherkenning om te ontgrendelen.

Momenteel ondersteunen alleen de Pixel 4 en Pixel 4 XL Face Unlock als een vorm van biometrische authenticatie. Maar ze worden niet geleverd met vingerafdrukscanners.

De Android 12L-broncode suggereert dat gezichtsverificatie wordt beschouwd als een experimentele functie voor alleen de Pixel 6 Pro - niet de Pixel 6.

Dat is verwarrend – vooral gezien het feit dat de Pixel 6 Pro geen bekende speciale hardware heeft boven de Pixel 6 voor verbeterde gezichtsherkenning. Het enige verschil tussen de sensoren aan de voorzijde van de twee smartphones is een verbeterde selfiecamera met een breder gezichtsveld.

Het is onduidelijk of Google Face Unlock daadwerkelijk zal introduceren met Android 12L wanneer het wordt uitgerold of liever met een Pixel Feature Drop- software-update.