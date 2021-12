Google Pixel 6a releasedatum, geruchten, functies en nieuws

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Pixel 6 en 6 Pro van Google werden onthuld tijdens een evenement in oktober 2021 en ze waren een grote afwijking van eerdere Pixel-apparaten qua ontwerp, maar ook qua hardware, waarbij beide voor het eerst op een interne chip draaiden en niet een Qualcomm-processor.

Er zijn echter al een aantal geruchten rond het mid-range model van de Pixel 6- apparaten, die naar verwachting de Google Pixel 6a zullen heten. Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord.

mei 2022?

Rond $500/£500

Er zijn momenteel geen geruchten die suggereren wanneer de Pixel 6a zou kunnen worden uitgebracht, hoewel de Pixel 5a 5G pas in augustus 2021 werd aangekondigd, dus het kan zijn dat we nog een hele tijd moeten wachten. Dat gezegd hebbende, de Pixel 5a is niet overal verkrijgbaar – alleen in de VS en Japan – dus misschien wordt de Pixel 6a eerder gelanceerd om te voldoen aan de behoeften van degenen die op zoek zijn naar een mid-range Pixel in de andere regio’s van de wereld.

Voorafgaand aan de Pixel 5a werd de Pixel 4a aangekondigd in augustus 2020 en de Pixel 3a werd onthuld in mei 2019, wat betekent dat er geen gedefinieerd patroon als zodanig is. Het zou niet zo verwonderlijk zijn als de Pixel 6a in de eerste helft van 2022 wordt onthuld, aangezien er al geruchten over zijn, maar er is nog niets bevestigd.

Qua prijs kost de Pixel 5a $ 449 in de VS. Het is niet beschikbaar in het VK. De Pixel 4a kostte bij de lancering £ 349 in het VK en $ 349 in de VS. De Pixel 3a kost £ 399 en $ 399 in de VS. Het is waarschijnlijk dat de Pixel 6a daarom onder de $ 500/£ 500 zal komen, maar het zal waarschijnlijk een tijdje duren voordat we het weten.

gelijk aan Pixel 6

152,2 x 71,8. x 8,7 mm

De Google Pixel 6a is verschenen in 5K-weergaven met een ontwerp dat heel dicht bij dat van de Pixel 6 ligt. Met dezelfde opvallende camerastrip aan de achterkant van het apparaat, wordt de Pixel 6a ook weergegeven als een plat scherm met een geperforeerde camera bovenaan gecentraliseerd, opnieuw zoals de Pixel 6.

Er wordt gezegd dat de Pixel 6a 152,2 x 71,8 zal meten. x 8,7 mm, wat iets kleiner is dan de Pixel 6, die 158,6 x 74,8 x 8,9 mm meet, en er wordt gezegd dat hij geen 3,5 mm koptelefoonaansluiting zal bieden, zoals eerdere Pixel "a"-apparaten.

De renders tonen een zwarte en grijze kleurenpaletoptie, evenals een witte en crème kleurencombinatie, hoewel er nog geen details over kleuren of namen van kleuren voor de Pixel 6a in lekken zijn beschreven. De Pixel 6 en 6 Pro zijn beide IP68 water- en stofbestendig , terwijl de Pixel 5a 5G IP67 is, dus dat laatste zouden we ook voor de Pixel 6a verwachten.

6,2-inch, Full HD+

OLED

Vingerafdruksensor onder het scherm

Er wordt beweerd dat de Google Pixel 6a wordt geleverd met een 6,2-inch plat OLED-scherm met een vingerafdruksensor onder het scherm .

Er is nog geen woord over resolutie of verversingssnelheid, hoewel we Full HD + met een verversingssnelheid van 90 Hz zouden verwachten. Het is mogelijk dat het een verversingssnelheid van 60 Hz kan bieden, maar met veel telefoons uit het middensegment die nu 90 Hz bieden, denken we dat het laatste waarschijnlijker is.

Pixel 5-camera

12.2 MP hoofd, 16 MP ultragroothoek

Volgens de lekken zal de Google Pixel 6a dezelfde camera-instelling hebben als de Google Pixel 5 en bijgevolg de Google Pixel 5a 5G. Hoewel de camera van de Pixel 5 nog steeds geweldig is, is het een iets andere kijk op wat Google in het verleden heeft gedaan met zijn "a" -serie. Voorheen ging de "a"-serie over het aanbieden van de vlaggenschip Pixel-camera-ervaring in een mid-range apparaat.

Als de Pixel 6a de camera van de Pixel 5 biedt, krijg je nog steeds een geweldige camera-ervaring, maar het zal een stap lager zijn dan de Pixel 6 en 6 Pro. Het zou ook een interessante zet zijn, aangezien de reden voor de grote camerabehuizing aan de achterkant van de Pixel 6 was dat de nieuwe cameramodule niet in de vierkante behuizing van de Pixel 5 paste, dus het zou vreemd zijn om de dezelfde behuizing als de Pixel 6 maar een andere camera-instelling.

Als de geruchten echter kloppen, zien we een 12,2-megapixel hoofdcamera, gekoppeld aan een 16-megapixel ultragroothoekcamera op de Pixel 6a, evenals een 8-megapixel camera aan de voorkant.

Google Tensor-chip

De Google Pixel 6 en 6 Pro draaien beide op de door Google zelf gebouwde Tensor-chip en er is gemeld dat de Pixel 6a hetzelfde zal doen. Er is momenteel geen woord over RAM of opslag, hoewel we weten dat het een 5G-handset zal zijn.

De Pixel 5a 5G biedt 6 GB RAM en 128 GB opslag als basis, dus het is waarschijnlijk dat de Pixel 6a hetzelfde zal doen.

Er is ook nog geen woord over de batterijcapaciteit, maar we verwachten ongeveer 4500 mAh, mogelijk groter.

Er wordt beweerd dat de Google Pixel 6a op de Google Tensor-chip zal draaien en met dezelfde camera wordt geleverd als de Pixel 5.

OnLeaks en 91 Mobiles publiceerden een reeks 5K-renders die lieten zien wat de Pixel 6a zou zijn.