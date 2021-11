Google Pixel 6a getipt om Tensor-chipset te dragen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het grote lekken-ecosysteem heeft zijn aandacht gericht op Google en zijn vermoedelijk aanstaande Pixel 6a, een meer betaalbare broer of zus van de onlangs gelanceerde en veelgeprezen Pixel 6 en Pixel 6 Pro .

We hebben eerder renders gezien van het waarschijnlijke ontwerp van de telefoon, wat erg in lijn zal zijn met de esthetiek van de eerste twee uitgebrachte telefoons, maar we krijgen nu ook bericht over de interne specificaties.

In het bijzonder zal de telefoon blijkbaar ook de nieuwe interne Tensor-chipset van Google gebruiken, waardoor hij kan profiteren van alle prestatieverbeteringen en kracht die hij met zich meebrengt. Dit is geweldig nieuws, aangezien de telefoon een meer middenklasse prijs zal hebben en daarom een redelijk betaalbare manier zou moeten zijn om echt snelle prestaties te krijgen.

Dat gezegd hebbende, betekent dit dat er elders zal worden bezuinigd om de kosten laag te houden, inclusief een camera-eenheid die blijkbaar hetzelfde zal zijn als de gebruikte Pixel 5 (dat wil zeggen, nog steeds een zeer goede).

Dat betekent een 12,2 MP hoofdschieter en een 12 MP ultrabrede optie, naast een zeer solide selfiecamera, en als de bijgevoegde prijs de juiste is, kunnen we niet zien dat het te veel mensen teleurstelt.

In voorgaande jaren hadden de "a"-serie smartphones van Google over het algemeen minder krachtige Qualcomm-chips die de neiging hadden om hun prestaties een beetje moeilijk te maken, dus dit zou een opwindende verandering zijn als het nauwkeurig is, hoewel we zullen moeten wachten op officiële woord om echt zeker te zijn aan die kant van de dingen.