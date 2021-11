Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een nieuwe set 5K-weergaven toont de Google Pixel 6A in al zijn glorie, en als je een fan bent van de Pixel 6- stijl, dan is het goede nieuws dat het lijkt alsof we meer van hetzelfde zullen krijgen.

De nieuwste lekken van de productieve OnLeaks en 91 mobiele telefoons onthullen de kenmerkende camerastrip die we hebben gezien op de Pixel 6 en Pixel 6 Pro . We kunnen twee lenzen op de camerastrip zien, samen met de flitser, maar nog geen idee van de brandpuntsafstand.

Er is gespeculeerd dat we dezelfde 50 MP Samsung Isocell GN1-sensor van de Pixel 6 zouden kunnen zien.

We zien ook een 6,2 inch plat OLED-scherm met een perforator aan de voorkant en een vingerafdruklezer in het display.

Pixel 5A- fans kunnen erg teleurgesteld zijn als ze een duidelijk gebrek aan koptelefoonaansluiting op de gelekte afbeeldingen zien. Een bijzonder vreemde zet omdat Google zo hard ging om de opname ervan op de 5A te promoten . De Pixel 3A en 4A hadden ook koptelefoonaansluitingen, terwijl de vlaggenschipmodellen dat niet deden.

De renders suggereren dat de Pixel 6A misschien een stuk kleiner is dan de 6 en 6 Pro, met een waarde van 152,2 x 71,8. x 8,7 mm. Ter vergelijking: de Pixel 6 is 58,6 x 74,8 x 8,9 mm groot en heeft een scherm van 6,4 inch.

Nog geen woord over releasedatums, maar aangezien de Pixel 6 en Pixel 6 Pro pas vorige maand zijn uitgebracht, kan het even duren voordat we iets officieels zien.