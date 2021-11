Is de Google Pixel Fold geannuleerd?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht ging dat Google ergens voor eind 2021 of begin 2022 een opvouwbare Pixel-smartphone zou onthullen, maar het laatste rapport suggereert dat het apparaat in de nabije toekomst mogelijk volledig wordt geannuleerd.

Volgens Ross Young van Display Supply Chain Consultant - die eerder beweerde dat Google de Samsung Galaxy Z Fold 3- concurrent voor het einde van het jaar zou lanceren - heeft het bedrijf zijn plannen laten vallen.

Young citeert meerdere bronnen in de toeleveringsketen in zijn rapport ( via MySmartPrice ) en suggereert dat Google het apparaat niet lanceert vanwege de sterke concurrentie op de markt. Hij zei: "DSCC heeft met zijn supply chain-bronnen bevestigd dat Google heeft besloten de Pixel Fold niet op de markt te brengen. Niet in 2021 en naar verluidt niet in de eerste helft van 2022."

Men dacht dat de Pixel Fold volgens Young meer zou kosten dan de Galaxy Z Fold 3 in de VS en Europa, wat het een behoorlijk moeilijk startpunt zou hebben gegeven om te slagen.

Natuurlijk is er niets officieel bevestigd door Google, dus er is nog enige hoop dat de Pixel Fold ooit zal verschijnen.

Google heeft onlangs Android 12L gelanceerd, een versie van Android 12 die is geoptimaliseerd voor apparaten met een groter scherm en opvouwbare telefoons. Er zijn ook veel geruchten over de Pixel Fold, alsof deze dezelfde camera-instelling biedt als de Pixel 5 .

Je kunt alles lezen over de Pixel Fold-geruchten in onze aparte functie , maar raak voorlopig niet te opgewonden.