Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwste telefoons van Google worden geleverd met nieuwe software en dit jaar zijn er nogal wat veranderingen. Android 12 brengt veel nieuwe functies onder de motorkap, en dat betekent dat er veel coole nieuwe dingen te ontdekken zijn.

Hoewel er veel grote veranderingen zijn om aan te wennen, zijn er ook enkele minder bekende mogelijkheden en functies die we erg handig hebben gevonden op de Pixel 6 en Pixel 6 Pro .

Bekijk onze video hieronder voor een visuele gids over die functies, of lees hieronder verder als je liever een geschreven gids hebt.

De vingerafdruksensor op de Pixel 6 is niet geweldig, dus als je het een beetje betrouwbaarder wilt maken, is er een handig trucje uit de tijd dat de TouchID-sensoren van de iPhone ook niet te heet waren: registreer gewoon dezelfde vinger of duim meerdere keren.

Nadat u uw eerste vingerafdrukscan hebt ingesteld, gaat u naar Instellingen > Beveiliging > Vingerafdrukontgrendeling. Typ nu uw pincode om naar de instellingen te gaan. Tik op Voeg vingerafdruk toe en scan diezelfde vinger of duim opnieuw. Tijdens onze tests ontdekten we dat dit de kans op falen van de scanner veel kleiner maakte.

Jarenlang was de standaardmanier om een screenshot op Android te maken, twee knoppen tegelijk indrukken. Het kan een beetje onhandig zijn, afhankelijk van de positie en indeling van de knoppen. Maar je kunt een gebaar inschakelen om een screenshot te maken door gewoon op de achterkant van je telefoon te tikken.

Open Instellingen > Systeem en selecteer nu Gebaren. Helemaal bovenaan zie je Quick Tap. Selecteer deze optie en schakel de functie op het volgende scherm in. Standaard is de actie ingesteld op screenshot, dus als je nu twee keer op de achterkant van de telefoon tikt, wordt er een screenshot gemaakt.

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die vandaag te koop zijn Door Chris Hall · 9 November 2021

Als je liever een andere functie hebt, kun je dat doen, of het nu gaat om het pauzeren of afspelen van muziek, het starten van Google Assistant of het tonen van meldingen.

Als u vindt dat het te gemakkelijk is om de functie dubbeltikken te activeren, kunt u de optie onder aan het scherm inschakelen die sterkere tikken vereist om de door u gekozen functie te starten.

Pixel 6 en 6 Pro hebben grote schermen, dus sommige dingen zijn misschien moeilijk te bereiken. Daarom heeft Android 12 nu een modus voor één hand die dingen vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden haalt.

Ga naar Instellingen > Systeem > Gebaren en kies Eenhandige modus. Schakel het nu in. Eenmaal actief, wanneer je naar beneden veegt aan de onderkant van het scherm, zal het de gebruikersinterface lager brengen, zodat je met je duim bij de dingen bovenaan kunt komen.

Standaard staat op het startscherm van de Pixel bovenaan iets dat At a Glance wordt genoemd. Meestal toont het de weersomstandigheden, maar het toont ook automatisch belangrijke agenda-afspraken en reisplannen die uit je Gmail-account komen.

Als u het wilt uitschakelen, drukt u lang op de widget In één oogopslag en tikt u op Aanpassen. Tik nu in de lijst op In één oogopslag en vervolgens op Uitschakelen. U kunt ook specifieke functies in- of uitschakelen die daar worden weergegeven.

Als je je telefoon graag in liggende stand gebruikt, kan het enigszins frustrerend zijn dat de Pixel-functie voor het draaien van het startscherm standaard is uitgeschakeld, maar gelukkig kun je deze inschakelen.

Druk lang op de achtergrond van je startscherm en tik op Thuisinstellingen. Zet nu de schakelaar onderaan naast Rotatie van startscherm toestaan aan. En nu wanneer u uw startscherm naar liggend draait, draait de gebruikersinterface met u mee. Zorg ervoor dat u ook de functie Automatisch draaien in uw snelle instellingenscherm inschakelt, om ervoor te zorgen dat u niet elke keer op het kleine roterende pictogram op het scherm hoeft te drukken.

Het omgekeerde draadloze opladen van Pixel wordt Battery Share genoemd en stelt je in staat om compatibele apparaten draadloos op te laden aan de achterkant van je telefoon. Laat het venster voor snelle instellingen naar beneden vallen en tik op de optie Batterij delen. Draai uw telefoon om en plaats uw product dat compatibel is met draadloos opladen op de achterkant.

Als u lang op het Battery Share-pictogram drukt, komt u ook bij de belangrijkste Battery Share-instellingen. Hier vindt u een schuifregelaar waarmee u een limiet kunt instellen voor wanneer u wilt stoppen met opladen. Voor het geval dat het opladen van je favoriete oordopjes of smartwatch de batterij van je telefoon leegmaakt. Pas deze schuifregelaar aan totdat die limiet zich op een comfortabel niveau bevindt. De standaardwaarde is slechts 10 procent.

Nadat u Google Pay heeft ingesteld voor contactloze betalingen, heeft u er rechtstreeks toegang toe vanaf het vergrendelingsscherm. Als je telefoon is vergrendeld, zie je een klein kaartpictogram onderaan het scherm, in de rechterhoek. Als u erop tikt, wordt GPay snel gestart, zodat u het kunt gebruiken om voor goederen te betalen.

Als het er niet is, zorg er dan voor dat Google Pay is ingesteld voor de door u gekozen kaart en ga nu naar Instellingen > Weergave > Vergrendelscherm en zorg ervoor dat de schakelaar Portemonnee weergeven is ingeschakeld.

Als u meer dan één taal spreekt en regelmatig in deze talen communiceert, vindt u het waarschijnlijk handig om een tweetalig of meertalig toetsenbord te hebben. In plaats van constant te moeten switchen tussen talen.

Ga naar Instellingen > Systeem > Talen > Schermtoetsenbord en tik nu op Gboard. Tik nu op talen en voeg toetsenbord toe en kies uit een van de talen in de lijst.

Wanneer je nu begint te typen, zal het geïnstalleerde toetsenbord automatisch detecteren wanneer je in het een of het ander schrijft en kan het spelling voor beide corrigeren en voorspellen zonder ooit handmatig te hoeven schakelen.

Dit is een heel snelle, maar het is een nieuwe functie. Laat het instellingenscherm naar beneden vallen en zoek de camera- en microfoonschakelaars. Tik op een en het blokkeert onmiddellijk je camera en microfoon, zodat geen enkele app op je telefoon er toegang toe heeft.

Een van de handigste functies van Pixel in de afgelopen jaren is het weergeven van de naam en artiest van elk nummer dat momenteel wordt afgespeeld waar je bent. Om het te activeren, ga je naar Instellingen> Weergave> Vergrendelscherm en Now Playing en schakel je de schakelaar in als dit nog niet het geval is.

Om de nummers te bekijken die recentelijk zijn getagd, scrolt u omlaag naar Now Playing History en ziet u een lijst met nummers, plus het tijdstip waarop ze zijn getagd. Wat meer is, als u een snelkoppeling aan deze lijst wilt toevoegen, kan dat. Als je eenmaal in de lijst bent, verschijnt er een pop-up met de vraag of je dat wilt. Tik gewoon op ja.

Als het er niet is, ga dan naar je startscherm, druk lang op de achtergrond en tik op widgets in het pop-upmenu. Kies nu Android System Intelligence en houd de snelkoppeling Now playing history ingedrukt en sleep deze naar een ruimte op je startscherm.

Aan de linkerkant van het startscherm vind je bijna altijd de Google-feedpagina met nieuws en videos die volgens hem relevant voor je zijn, maar je kunt deze uitschakelen. Druk gewoon lang op je achtergrond en kies Thuisinstelling. Schakel nu de optie Vegen om toegang te krijgen tot de Google-app uit.

Als je een handmatige schakelaar wilt om te kiezen tussen RAW en JPE, dan kun je er een hebben. Open je camera, tik op het instellingentandje in de hoek en selecteer nu meer instellingen. Kies nu Geavanceerd en schakel de optie RAW+JPEG-besturing in.

Wanneer u het menu met camera-instellingen opent dat over de zoeker/monitorweergave wordt geladen, ziet u nu een optie waarmee u kunt schakelen tussen RAW+JPEG of alleen JPEG-opnamen.

Het is geen nieuwe versie van Android zonder paasei, en de route om het te vinden is hetzelfde als altijd. Open Instellingen > Over de telefoon en tik op Android-versie. Tik op het volgende scherm meerdere keren op Android-versie totdat een afbeelding van een klokwidget wordt geladen.

Draai nu de minutenwijzer op de klok totdat de tijd op 12 uur staat. Het laadt nu een vlekkerig Android 12 Easter Egg op in de kleuren van het thema van je telefoon.

Er is nog een extra element aan het paasei: houd je startscherm lang ingedrukt en tik op Widgets. Kies nu Android S-widget en sleep de Paint-chip-snelkoppeling naar je startscherm. Als u wilt, kunt u het formaat van de widget wijzigen om kaarten met meerdere kleuren weer te geven. Tik erop en ze worden op volledig scherm geladen en je kunt op elke afzonderlijke kaart tikken om die kleur te delen. Het is vrij zinloos, maar het is een Easter Egg, het hoeft geen punt te hebben.