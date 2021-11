Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat Google werkt aan een opvouwbare Pixel-smartphone en het meest recente rapport beweert dat deze in 2022 zal aankomen en de hoofdcamera van de Pixel 5 zal bevatten.

Volgens 9to5Google suggereren bestanden die zijn gekoppeld aan de nieuwste release van de Google Camera-app dat de opvouwbare Pixel de codenaam Pipit heeft - het was voorheen Passport - en dezelfde 12,2-megapixel IMX363-sensor zal hebben als de Pixel 5 , in plaats van de GN1 van de Pixel 6 sensor.

De site zei ook dat de opvouwbare smartphone een 12-megapixel IMX386-sensor zou hebben waarvan wordt aangenomen dat deze zal worden gebruikt als een ultragroothoekcamera op basis van het ontwerp van de Pixel 6 , en de code suggereert dat deze alleen kan worden gebruikt wanneer het apparaat is opgevouwen.

Er wordt ook gezegd dat er twee 8-megapixel IMX355-sensoren aan boord zijn, waarvan er één is getagd als "binnen" en de andere als "buiten". Er wordt gedacht dat dezelfde selfiecamera aan de voor- en binnenkant zal worden gebruikt, en biedt dezelfde kwaliteit frontopnamen, of het apparaat nu open of gesloten is.

Het is niet duidelijk of een under-display camera zoals de Samsung Galaxy Z Fold 3 zal worden gebruikt of een punch-hole camera .

Er is nog niets officieel over de opvouwbare Pixel, hoewel je alle geruchten over het apparaat kunt lezen in onze aparte round-up-functie.