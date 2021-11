Google Pixel 3 en 3 XL krijgen nog een laatste update in 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Google Pixel 3 en Pixel 3 XL werden oorspronkelijk gelanceerd in oktober 2018 en beloofden destijds gegarandeerde Android-versie en beveiligingsupdates tot oktober 2021.

Met de recente release van de beveiligingspatch van november voor Pixel-apparaten zijn de 3 en 3 XL geschrapt. Misschien niet verwonderlijk, aangezien we nu uit de gegarandeerde updateperiode zijn.

Google heeft echter gezegd dat er nog een update voor deze apparaten komt, en deze zal in het eerste kwartaal van 2022 beschikbaar zijn.

Vorig jaar zagen we een vergelijkbare situatie met de Pixel 2. Het apparaat werd uitgesloten van de lancering van de functie in december, maar kreeg een paar dagen later een laatste update. Met de Pixel 3 en 3 XL lijkt het erop dat Google zichzelf meer tijd geeft voor de laatste update. Hopelijk betekent dit meer tijd voor revisies, waardoor gebruikers van oudere apparaten een betere algehele ervaring hebben.

De verwachting is dat de laatste Pixel 3-update voornamelijk bugfixes voor Android 12 zal zijn , in plaats van nieuwe functies toe te voegen. De toestellen ontvingen Dynamic Color and Material You al met de laatste update, maar misten een aantal functies waarvoor de nieuwe Google Assistant nodig was .

Als u uw Pixel 3 of Pixel 3 XL wilt upgraden, kunt u een kijkje nemen in onze Pixel 6- en Pixel 6 Pro- recensies. Google heeft het spel echt opgevoerd met zijn recente releases.