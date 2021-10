Bewijs van tweede generatie Google Tensor-chipsetoppervlakken, gepland voor Pixel 7

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn aanwijzingen dat Google al bezig is met het ontwikkelen en testen van de volgende generatie Tensor-chips , wat betekent dat de Pixel volgend jaar waarschijnlijk weer zal worden aangedreven door een door Google gemaakt platform.

Verwijzingen naar de tweede generatie Tensor werden gevonden in app-code op de Pixel 6 door 9to5Google, samen met de codenaam Cloudripper.

In plaats van de codenaam van de processor zelf te zijn, wordt beweerd dat dit de codenaam is van het ontwikkelaarsbord waarop het is geïnstalleerd. De publicatie heeft echter ook aanwijzingen gezien dat een chip met modelnummer GS201 op dit bord is aangesloten.

Aangezien de chipset in de Pixel 6 het nummer GS101 heeft, lijkt het zeer waarschijnlijk dat de GS201 de 2e generatie Tensor-processor is.

Aangezien de lancering van Pixel 7 nog een goede 12 maanden verwijderd is, zijn er geen andere details gevonden over de next-gen-versie van Tensor, alleen dat het bestaat en dat betekent dat dit waarschijnlijk de telefoon zal zijn die Google volgend jaar deze tijd lanceert.

Het zal voor niemand een schok zijn dat Google al werkt aan een tweede generatie variant van zijn zelfgebakken Tensor-processor. Het maakte een grote deal over het feit dat het nu een eigen platform heeft tijdens het lanceringsevenement van Pixel 6 en gelooft duidelijk dat dit de toekomst is van zijn eigen merktelefoons.

Gezien de tijd die nodig is om componenten te ontwerpen, aan te passen en te optimaliseren voordat ze vervolgens klaar moeten zijn voor productie en montage in het eindproduct, zou het ons meer verbazen als het bedrijf niet al aan de Tensor Gen 2 wil werken.

