(Pocket-lint) - Toen Google de Pixel 6 en Pixel 6 Pro introduceerde, kondigde het ook een abonnementsbundel aan genaamd Pixel Pass. Het is waarschijnlijk de gemakkelijkste manier om de nieuwste Pixel-telefoon te financieren en toegang te krijgen tot een hele reeks premiumservices en -functies, allemaal voor een vast maandelijks bedrag.

Google beschreef Pixel Pass als een "nieuwe manier om een telefoon te bezitten". Vanaf $ 45 kun je elke twee jaar de nieuwste Pixel-telefoon krijgen met upgrades. Pixel Pass bevat ook andere voordelen, zoals extra opslagruimte, YouTube zonder advertenties en wat Google Preferred Care noemt. Het garandeert telefoonreparaties, vervangingen en meer. Het idee is dat je met Pixel Pass je telefoon kunt financieren via Google Store en Google-services en -functies kunt krijgen voor één maandelijkse prijs.

Bij de lancering is Pixel Pass beschikbaar voor Amerikaanse klanten.

Zodra u bent goedgekeurd voor Pixel Pass (onder voorbehoud van kredietgoedkeuring via Synchrony Bank), wordt uw Pixel-telefoon gedurende 24 maanden tegen 0 procent APR gefinancierd en worden de Google-services en -functies in Pixel Pass in rekening gebracht in uw Google Store Financieringsrekening elke maand.

Pixel Pass omvat de volgende diensten (vanaf oktober 2021):

Pixel 6 of Pixel 6 Pro: inclusief de optie om na twee jaar te upgraden naar een nieuwe Pixel.

Pixel Pass begint bij $ 45 per maand voor de Pixel 6.

Pixel Pass gaat tot $ 55 per maand voor de Pixel 6 Pro. Voorkeurszorg: schermreparaties, vervangingen en dekking voor onopzettelijke schade. Zonder Pixel Pass zou een Pixel 6 met Preferred Care $ 7 per maand kosten.

Zonder Pixel Pass zou een Pixel 6 Pro met Preferred Care $ 9 per maand kosten. Google One: 200 GB cloudopslag en automatische telefoonback-ups. Google One begint normaal gesproken bij 100 GB voor $ 2 per maand en gaat tot 2 TB voor $ 10 per maand YouTube Premium: YouTube-videos zonder advertenties YouTube Premium kost normaal gesproken $ 11,99 per maand. YouTube Music Premium: non-stop muziek streamen YouTube Music Premium is normaal gesproken inbegrepen bij YouTube Premium. Google Play Pass: honderden apps en games zonder advertenties of in-app-aankopen. Google Play Pass kost normaal $ 4,99 per maand

Pixel Pass bevat ook de volgende aanbiedingen (vanaf oktober 2021):

Pixel Buds A-Series: ontvang een gratis paar als je je abonneert op Pixel Pass. Ga hierheen voor meer informatie.

ontvang een gratis paar als je je abonneert op Pixel Pass. Google Fi: bespaar $ 5 op uw maandabonnement als u zich abonneert op Pixel Pass op Google Fi. Ga hierheen voor meer informatie.

bespaar $ 5 op uw maandabonnement als u zich abonneert op Pixel Pass op Google Fi.

Pixel-telefoons met Pixel Pass worden ontgrendeld geleverd, wat betekent dat ze op alle grote providers werken. Je kunt je nieuwe Pixel ook gebruiken met je huidige tariefplan. Houd er rekening mee dat uw providerplan niet is opgenomen in de onderstaande prijsniveaus, dus u moet die extra kosten noteren.

Pixel Pass bestaat uit twee verschillende abonnementen (vanaf oktober 2021):

Pixel Pass met Pixel 6: vanaf $ 45 per maand (bespaar tot $ 176 over twee jaar)

vanaf $ 45 per maand (bespaar tot $ 176 over twee jaar) Pixel Pass met Pixel 6 Pro: vanaf $ 55 per maand (bespaar tot $ 294 over twee jaar)

Ja. Tijdens het afrekenproces biedt Google een manier om een in aanmerking komend apparaat in te ruilen en geld af te halen van uw maandelijkse Pixel Pass-betalingen. Wanneer u zich abonneert op Pixel Pass, selecteert u Start inruilen en volgt u de instructies op het scherm. Google stuurt u een pakket met een prepaid-envelop zodat u uw oude telefoon kunt opsturen.

Ja. Een abonnement op Pixel Pass is onderhevig aan kredietgoedkeuring. Om u te abonneren, moet u een actief Google Store Financing-account hebben dat is uitgegeven en onderhouden door Synchrony Bank. Als je geen Google Store Financing-account hebt, kun je er een aanvragen wanneer je je aanmeldt voor Pixel Pass. Volg gewoon de aanwijzingen op het scherm.

Waar kan ik mijn Pixel Pass-abonnement beheren?"

Je kunt je Pixel Pass-abonnement bekijken, beheren of opzeggen in je Google Store-account.

Als u betalingen wilt doen of uw saldo voor Google Store Financing wilt controleren, gaat u naar Synchrony Bank op google.syf.com of belt u 866-794-8802.

Nou, reken maar uit. Door Pixel Pass als abonnement te betalen, zei Google dat je in de loop van twee jaar tot $ 294 kunt besparen, merkt Google op. En als u een aankoop doet via Google Fi, bespaart u ook nog eens $ 4 extra op uw maandelijkse Fi-abonnement, wat overeenkomt met een besparing van $ 414 over de twee jaar.

Vergeet bovendien niet dat je de $ 99 Pixel Buds krijgt.

Hoewel het niet de grootste besparing is, komt het in de loop van de tijd allemaal neer op een zoete brok verandering.