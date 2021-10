Gratis Bose Headphones 700 bij pre-order Pixel 6 is een geweldige deal

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro onthuld, een paar apparaten die het gevoel hebben dat Google het smartphonespel een stuk serieuzer neemt.

Deze nieuwe telefoons zitten niet alleen boordevol geweldige functies, ze bieden ook een hoogwaardige constructie, een gloednieuwe camera-instelling en ze zijn geprijsd om ook veel rivalen te ondermijnen.

Maar het is niet alleen de prijs van de Pixel 6-telefoons die opwindend is – deze pre-orderdeal is ook behoorlijk verbazingwekkend.

Wanneer je de Pixel 6 of Pixel 6 Pro pre-ordert, kun je een gratis Bose Noise Cancelling Headphones 700 gratis claimen voor mensen in het VK. Dat is een koptelefoon van £ 350 die u niets kost met deze deal.

Pre-orders zijn verkrijgbaar bij de volgende retailers:

Evenals de volgende netwerken:

Deze aanbieding is beschikbaar via een claim en dat betekent dat zodra je je pre-order voor de nieuwe apparaten hebt geplaatst, je naar pixel-offers.com/headphones moet gaan om je claim in te wisselen. Je vindt er ook alle voorwaarden, zodat je precies weet wat je moet doen - en dat is het lezen waard, want er zijn enkele hoepels waar je doorheen moet springen.

Er is echter een tijdslimiet aan dit aanbod. Pre-orders open zijn nu open en lopen tot 27 oktober en dat is het smalle venster dat je nodig hebt om je in aanmerking komende pre-order binnen te krijgen en die gratis £ 350 Bose-koptelefoon te claimen.