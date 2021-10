Wat is er nieuw in de Pixel 6 Pro-camera?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Google Pixel staat al lang bekend om zijn uitstekende fotos. Sinds het eerste apparaat dat in 2016 werd gelanceerd, is de Pixel, wat je ook denkt van de telefoons van Google - of eigenlijk Android - een synoniem voor een geweldige camera.

Voor sommigen was dat verwarrend: Google bleef een aantal jaren bij dezelfde sensoren en vrijwel dezelfde ervaring op zijn telefoons. Terwijl anderen met verschillende configuraties zijn rondgesprongen, is de Pixel-camera net begonnen.

Maar het is allemaal verandering voor 2022, met de grootste omschakeling in de Pixel-camera in de 6 jaar van zijn geschiedenis.

Er zijn drie cameras aan de achterkant van de Google Pixel 6 Pro , in die opvallend ontworpen camerabalk die zich over de achterkant van de telefoon uitstrekt.

Die balk bevat ook de laser voor geassisteerde focus, evenals spectrale en flikkersensoren, evenals de flitser.

Van links naar rechts werkend heb je de hoofdcamera, de ultragroothoekcamera en dan de kenmerkende rechthoekige opening voor de gevouwen/periscooptelefoto.

50MP, 1/1.31in, 1.2μm, f/1.85

Het grote nieuws is dat Google is overgestapt op een 50 megapixel sensor, van de 12 megapixel sensor die het al heel lang gebruikt. Dit brengt een verandering teweeg zoals we nog nooit eerder hebben gezien.

De oudere Pixel-modellen gebruiken de Sony IMX363-sensor, met een formaat van 1/2,55 inch en een resolutie van 12,2 megapixels. De pixels op deze sensor zijn 1,4 m.

De nieuwe sensor wordt verondersteld de Samsung ISOCELL GN1 te zijn (dit is niet bevestigd), maar Google heeft bevestigd dat deze een 1/1,31 inch-formaat heeft, dat veel groter is, en een resolutie van 50 megapixels. De resulterende pixels zijn 1,2 m.

Wat betekent dit allemaal? Als we de resolutie een minuut negeren, betekent dit dat de Pixel 6 Pro-sensor (en Pixel 6 trouwens) veel groter is dan voorheen. Google zegt dat het 150 procent meer licht kan absorberen - en licht is het belangrijkste voor het vastleggen van afbeeldingen.

De pixels op de nieuwe sensor zijn eigenlijk kleiner, maar verrassend genoeg niet veel. Met 1,2 m zijn ze groter dan veel rivalen, maar ze worden gecombineerd om een beeld van 12,5 megapixels te geven (50 ÷ 4 = 12,5).

(Vergeet niet dat veel sensoren met een hoge resolutie niet groter zijn dan de oude Pixel-sensor en kleinere pixels hebben. Dat klinkt misschien goed op papier, maar geeft niet altijd goede resultaten als er veel licht nodig is.)

De Pixel 6 Pro heeft een speciale telecamera, maar op de Pixel 6 moet de 50 megapixel-hoofdcamera de resolutie bieden voor de 7x Super Res Zoom die hij ook biedt.

In tegenstelling tot sommige andere telefoons, is er geen optie om in volledige resolutie te schieten, dat wil zeggen, 50 megapixel fotos. Daar zijn we blij mee - het heeft geen echt voordeel om veel grotere afbeeldingen te maken, tenzij je van plan bent om daarna handmatig in te zoomen en bij te snijden - en het hele punt van Super Res Zoom is dat je dat niet doet.

Op de hoofdcamera zit elektronische en optische beeldstabilisatie.

12MP, 1.25μm, f/2.2, 114 graden

De ultrabrede camera is vergelijkbaar met wat we eerder hebben gezien en biedt nu wat wordt aangeduid als 0,7x zoom, maar tot 114 graden breed.

Voorheen was dit 0,6x en 117 graden, maar merk op dat dit maximale gezichtsveld niet altijd beschikbaar is, tenzij je het RAW-beeldbestand gebruikt.

Dat komt omdat er lenscorrectie in het spel is die een deel van de vervorming op het beeld zal verwijderen en dat betekent vaak dat het uiteindelijke beeld niet zo breed is als de vermelde afbeelding.

Interessant is dat hier de resolutie is afgenomen (het is 16 megapixels op de Pixel 5 en oudere modellen), maar de pixelgrootte is juist toegenomen, dus het zou beter moeten zijn in het vastleggen van licht. Het diafragma blijft hetzelfde.

48MP, 0,8μm, f/3.5, 4x optisch

De nieuwigheid op de Pixel 6 Pro komt van de telelens - de eerste periscoop of gevouwen lens die Google heeft gebruikt, waardoor het echt de mainstream wordt met deze technologie, die Samsung en Huawei in recente apparaten hebben gepusht.

In plaats van een recht lichtpad van lens naar sensor te hebben, wordt het licht 90 graden verschoven door een prisma. Dat geeft meer ruimte tussen de lens en de sensor in de telefoon, zodat een grotere vergroting kan worden bereikt - vandaar het vreemde rechthoekige ontwerp.

Dit is niet de eerste telefoon met een telefoto van Google – de Pixel 4 XL bood 2x aan – maar de Pixel 6 Pro is echt een stap voorwaarts in ambitie en zal duidelijkere beelden geven met meer zoom.

Om te beginnen is er een 48-megapixelsensor en hoewel de pixels niet groot zijn, is die resolutie er om de voortgang naar 20x Super Res Zoom te bevorderen. Het biedt OIS en EIS om het stabiel te houden. Super Res Zoom is een hybride zoomsysteem dat gegevens uit meerdere frames haalt om de opschaling te verbeteren, het gebruikt in feite een lading AI om ingezoomde afbeeldingen beter te maken.

Het betekent dat u betere resultaten krijgt met een knijpzoom dan wanneer u de foto maakt en vervolgens knijpt om de afbeelding te vergroten - en dat geldt voor het 20x Super Res Zoom-systeem van de Pixel 6 Pro.

Hoewel het diafragma is gedaald tot f/3.5, wat betekent dat er minder licht op de sensor komt, is dit niet ongebruikelijk bij telelenzen. Google speelt dezelfde truc die anderen gebruiken - zoals Samsung - om de lens te kiezen op basis van de lichtomstandigheden. Druk op de 4x zoomoptie bij weinig licht en je gebruikt eigenlijk digitale zoom van de hoofdsensor, omdat de resultaten in die omstandigheden beter zullen zijn dan van de telefoto.

Dit is eenvoudig te testen - bedek gewoon de lens aan de achterkant van de telefoon om te zien welke deze daadwerkelijk gebruikt. Wil je bij weinig licht hogere zooms, dan schakelt hij over op de tele. In sommige gevallen kun je op de Pixel 6 Pro de schakelaar in de app zien wanneer je van digitaal naar optisch overgaat - nogmaals, je kunt testen door je vinger over de bijbehorende lens te houden om te zien waar je eigenlijk naar kijkt.

11.1MP, 1.22μm, f/2.2, 94 graden

De camera aan de voorkant van de Pixel 6 Pro gaat tot 11,1 megapixels en ondersteunt 4K-video. De Pixel 6 heeft een 8-megapixel camera aan de voorkant en biedt alleen Full HD-video-opname.

De Pixel 6 Pro-camera aan de voorkant is opnieuw ultrabreed en biedt, net als andere Pixel-modellen, verschillende gezichtsvelden, zodat je iets dichterbij of iets breders kunt hebben - ideaal voor groepsfotos. Nogmaals, het groothoekgetal van 94 graden is alleen beschikbaar in RAW, het zal lensgecorrigeerd zijn en iets smaller uitkomen.

De camera aan de voorkant heeft een vaste focus, maar biedt alle modi die je elders in de telefoon vindt - portret, nachtzicht, bewegingsmodus, enz. Dat betekent dat je een selfie kunt maken en de geweldige effecten kunt krijgen die je zou kunnen krijgen op de achteruitrijcamera , dus het is veel veelzijdiger dan sommige rivalen.

We hebben gedetailleerd beschreven wat alle cameras bieden, maar wanneer je de app op de Pixel 6 Pro opent, is er niet veel veranderd. Vergeleken met de Pixel 4a 5G (beide met Android 12 ), is er niet veel verschil in de app zelf.

Dit is volgens ons een goede zaak. Er valt hier niets nieuws te leren, het is nog steeds een eenvoudige ervaring, met een overzichtelijke interface en een algemene vermijding van opties die gebruikers alleen maar in verwarring zullen brengen.

Het instellingenmenu is inderdaad praktisch hetzelfde, als u het instellingenpictogram aanraakt, verschijnt er een menu met instellingen die betrekking hebben op de modus waarin u zich bevindt (bijv. resolutie in video, of u gezichtsretouchering in portret wilt, enz.).

Wat wel is veranderd is de toevoeging van de Motion-modus.

Een van de nieuwe headline-functies die leunt op AI - zoals zoveel van de camera-ervaring van Google - is de bewegingsmodus. Dit is verdeeld in twee opties: actiepan en lange belichtingstijd.

Een actiepan is het soort ding dat je zou gebruiken om iets vast te leggen dat met hoge snelheid beweegt, zoals een voorbijrijdende motor. Traditioneel zou je bij het maken van deze fotos de camera met de fiets bewegen terwijl je de foto maakt, waardoor de achtergrond onscherp wordt terwijl het onderwerp scherp en scherp blijft.

Action pan bootst dit na door naar het beeld te kijken en uit te zoeken wat scherp moet zijn en wat moet bewegen.

De andere optie is lange blootstelling. Dit is het soort ding dat je zou gebruiken om vervaging te creëren in een verder stilstaand beeld - lichtsporen of vloeiende bewegingen van een waterval bijvoorbeeld. Als u een "echte" camera gebruikt, moet u mogelijk een filter met neutrale dichtheid (ND) gebruiken om het binnenkomende licht te verminderen, zodat u een langere belichtingstijd kunt hebben om de beweging vast te leggen zonder al het andere te overbelichten. De Google Pixel 6 zal dat doen met behulp van AI, waardoor het beeld in wezen in evenwicht wordt gebracht om de indruk te wekken van beweging in de scène.

Beide opties zijn gemakkelijk te gebruiken, je hoeft alleen maar te selecteren wat je wilt en op de knop te drukken.

Er is nu de mogelijkheid om de witbalans handmatig aan te passen, naast de eerder bestaande belichtingsschuifregelaars voor helderheid en schaduwen.

Dit is misschien een beetje een geeky-optie, maar het komt misschien voort uit het feit dat een gebied waar de Pixel-camera niet de sterkste was, zich in sommige binnenscènes bevond. Hoewel het meestal geweldig is, hebben we veel warme binnenfotos gemaakt - vooral onder kunstlicht - van Pixel-telefoons.

Nu kun je het zelf corrigeren door de versteller te verschuiven, wat betekent dat je die foutieve gele tinten binnenshuis kunt verwijderen. Een bekentenis van een nederlaag misschien?

Als u geen van deze handmatige bedieningselementen wilt, kunnen ze worden uitgeschakeld in de instellingen.

Een andere toevoeging is Real Tone. Dit is geen modus of iets dat je kunt bedienen, het is ingebouwd in de AI achter de Pixel-camera.

Het is ontworpen om verschillende huidtinten te herkennen, zodat de camera ervoor kan zorgen dat iedereen op de foto eruitziet zoals het hoort.

De Google-camera biedt Night Sight waarmee lange belichtingen uit de hand kunnen worden gemaakt bij weinig licht, met opmerkelijke resultaten. Het maakt gebruik van een volledige reeks technologieën - de ISO verhogen, de opname verlengen, meerdere afbeeldingen combineren en corrigeren om onscherpte en ruis te verwijderen - om zijn afbeeldingen te maken.

De astrofotografiemodus is een uitbreiding van Nachtzicht wanneer de camera stabiel is en naar een donkere lucht wijst. Het zal dan beelden tot 4 minuten vastleggen, zodat u de sterren kunt fotograferen.

Nachtzicht kan handmatig worden geselecteerd of automatisch worden ingeschakeld in donkere omstandigheden.

Portret is een klassieker, waarbij het onderwerp op de voorgrond van de achtergrond wordt gescheiden om dat bokeh-effect te creëren.

Er worden twee opties aangeboden op de Pixel 6 Pro 1x of 2x, dus je hebt een iets andere brandpuntsafstand, hoewel beide uit dezelfde camera komen. Je kunt het gebruiken op alles waar je op kunt scherpstellen, maar wanneer een gezicht wordt gedetecteerd, heeft de camera een beter idee van wat het onderwerp is.

Je hebt dan de mogelijkheid om de afbeelding aan te passen in de Tools-opties in Google Fotos. Hiermee kunt u de vervaging of diepte aanpassen, en als een gezicht wordt gedetecteerd, ook de positie van het portretlicht aanpassen.

Video biedt slow motion en time-lapse bovenop gewone video. De normale video-instellingen op de Pixel 6 Pro zijn 30 of 60 fps, bij Full HD- of 4K-resoluties.

Time-lapse en slow motion bieden beide verschillende snelheden.

Binnen video zijn er ook stabilisatie-opties, waaronder een aantal geavanceerde opties. Er is Locked om de video stabiel te houden, Actief voor wanneer er veel beweging is, of er is Cinematic Pan, dat de zaken vertraagt voor een soepele pan die er professioneel uitziet, in plaats van een wankele rotatie van de camera.

Eindelijk zitten er enkele van de oude modi van Google in deze laatste optie, waaronder panorama en Photo Sphere, die fotos met verbazingwekkende precisie kunnen samenvoegen. Er is ook toegang tot Google Lens , maar die optie is geïntegreerd in de camera, dus als je hem naar een QR-code richt, biedt hij de link; als je het naar een reeks getallen wijst, zal het die aanbieden.

Sommige nieuwe functies van de camera zitten niet eens in de camera, maar in Google Fotos .

Er is een echt gevoel dat Google zijn ecosysteem rond Google Fotos bouwt en unieke functies biedt aan Pixel-eigenaren en Google One-abonnees . Misschien is dat om diegenen te kalmeren die nog steeds rouwen om het verlies van onbeperkte foto-opslag.

Google Fotos biedt nu een aantal nieuwe tools.

Magic Eraser is, zoals de naam al doet vermoeden, een snelle manier om elementen van een foto te verwijderen die u misschien niet wilt. U kunt een foto maken en vervolgens in Tools in Google Fotos kunt u deze openen en de afbeelding opruimen.

Google Fotos scant de afbeelding om te zien of het iets kan detecteren om te verwijderen, maar dan kun je gewoon met je vinger over de elementen gaan die je wilt verwijderen. Een prullenbak op straat achter je bijvoorbeeld, of een wegwijzer. U kunt zelfs knijpen in de zoom om die verwijderingen echt nauwkeurig te maken.

Je hoeft ook geen fotos te maken met de Pixel 6 Pro om dit te gebruiken - het werkt met al je fotos.

Face Unblur is ontworpen om die wazige gezichten te verwijderen wanneer iemand gewoon niet stil wil blijven. Wanneer u Google Fotos opent, ziet u dat er een badge op staat om aan te geven dat de vervaging is verwijderd.

Er is veel bekend over de Pixel 6 Pro-camera en er is veel nieuw. We vinden het leuk dat Google de interface en de ervaring vergelijkbaar heeft gehouden, maar de onderliggende technologieën heeft verschoven.

Zeker, er is hier veel dat slim is en echt de fusie van computationele fotografie met nieuwe verbeterde hardware laat zien. Terwijl eigenaren van andere Pixel-apparaten zullen profiteren van sommige van deze technologieën, is de Pixel 6 Pro dat nieuwe vlaggenschip.

We zullen deze functie uitbreiden met meer details en veel voorbeelden in lijn met de publicatie van onze laatste recensie van de Pixel 6 Pro. Blijf kijken.

