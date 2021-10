Google Pixel 6- en Pixel 6 Pro-kleuren: hier zijn al uw opties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google maakt graag een grapje met de namen van zijn telefoons. Met de lancering van het nieuwe Pixel-assortiment in 2016 gebruikte Google een aantal ironische namen, zoals Very Silver en Pretty Black, om de spot te drijven met sommige fabrikanten die, eerlijk gezegd, belachelijke namen voor kleuren gebruikten.

De komedie gaat verder met de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro , hoewel Google deze keer misschien wat serieuzer is omdat deze telefoons een beetje serieuzer zijn.

Google zegt dat het op de Pixel 6 inspiratie putte uit het maken van horloges en sieraden en dat zie je als je naar de kleuren en het ontwerp kijkt.

Hier is een overzicht van alle kleuropties voor de Pixel 6 en Pixel 6 Pro.

Er zijn drie kleuren voor de Google Pixel 6. Je zult merken dat al deze modellen zwarte frames hebben en dat deze frames een matte afwerking hebben.

Stormy Black is niet helemaal zwart. Sterker nog, we zouden zeggen dat het helemaal niet zwart is, het is grijs. Het onderste gedeelte van de telefoon is donkergrijs, met een lichtere grijze bovenkant.

Sorta Seafoam wijkt af van de normale kleuren die je op telefoons aantreft, met een heel lichtgroen aan de onderkant. Het lijkt erop dat iemand de Sorta Sage Pixel 5 heeft genomen en een beetje lichter is geworden. Het bovenste gedeelte is pastelgeel. Het is zeker verfrissend.

Nogmaals, Google heeft een aantal van deze tonen eerder gebruikt - de Not Pink Pixel 3 komt voor de geest, net als de Oh So Orange Pixel 4 . Hier is het bovenste gedeelte wat je meteen zou kunnen associëren met koraal, het onderste gedeelte een lichtere tint.

Er zijn ook drie kleuren voor de Pixel 6 Pro - één is hetzelfde, de andere zijn anders. Merk op dat in het Pro-ontwerp het gedeelte boven de camerabobbel proportioneel groter is. Ook hebben twee van deze modellen verschillende frame-afwerkingen. In tegenstelling tot de reguliere Pixel 6 is het frame gepolijst voor een meer premium uitstraling.

Nogmaals, Stormy Black is niet zwart, het is een samensmelting van grijstinten. We kunnen het niet helpen te denken dat dit de meest populaire kleur zal zijn. Het frame is zwart.

Er is een lange geschiedenis van gevierde witte telefoons – en duidelijk wit was een kleur die Google gebruikte op de Pixel 2-, Pixel 3- en Pixel 4-modellen. Maar hier is het niet duidelijk wit, want dat Cloudy White brengt wat warmte binnen, met het bovenste gedeelte iets donkerder, als een wolkengrijs. Het frame is hier zilver, dus het ziet er geweldig uit.

Sorta Sunny gaat verder met de enigszins grappige namen van Google en ja, de combinatie van warme tinten geeft de dingen een zonnig gevoel. Ook de matching met een gouden frame zorgt ervoor dat deze telefoon opvalt.