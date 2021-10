Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro officieel: het eerste echte vlaggenschip Pixel

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft officieel de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro aangekondigd, de nieuwe apparaten op vlaggenschipniveau die Android-gebruikers en Google-fans naar de Pixel-banner willen lokken.

Google biedt sinds 2016 Pixel-apparaten aan. Deze serie telefoons wordt vaak zeer geprezen om de cameraprestaties en heeft gebruikers verdeeld, waarbij ze vaak de nieuwste functies of trends overslaan. Dat kan niet gezegd worden van de nieuwe toestellen die aanvoelen als een verandering van richting voor de Pixel-lijn.

De nieuwe modellen zijn onbeschaamd vlaggenschip en hebben een aantal specifieke punten bereikt om gelijke tred te houden met de nieuwste trends, waarbij de Pixel 6 Pro een Quad HD + -scherm biedt met adaptieve verversingsfrequenties tot 120 Hz, terwijl ook de prijzen laag blijven en die van Apple onderbieden en Samsung.

De twee apparaten waren voorafgaand aan de lancering zwaar gelekt, maar Google heeft zelf veel informatie over deze apparaten gedeeld, zelfs vóór de lancering tv-advertenties voor ze uitgevoerd, dus het uiterlijk - met die grote camerabalk aan de achterkant, zal bekend zijn met.

De Pixel 6 is de poster-kind voor Android 12 , die wordt gelanceerd op de nieuwste versie van de software van Google en een gebruikersinterface inluidt die meer maatwerk biedt via Material You, terwijl ook beveiligingsfuncties in het hele besturingssysteem worden verbeterd, zodat gebruikers snel dingen kunnen zien zoals wanneer de microfoon of camera neemt op - en welke app gebruikt het.

Met als doel de veiligste smartphone ooit te zijn, heeft Google zijn eigen kernhardware ontworpen, bekend als Google Tensor , die de Titan M2-beveiligingskern integreert, terwijl een beveiligingshub en privacydashboard u helpen bij het beheren van uw telefoon en Google-account.

Naast deze functies biedt Google 5 jaar beveiligingsupdates voor de Pixel 6-apparaten, evenals 4 jaar OS-updates.

De Pixel 6 heeft een 6,4-inch OLED-scherm met Full HD + -resolutie en biedt verversingsfrequenties van 90 Hz. Het is beschermd met Gorilla Glass Victus voor bescherming tegen krassen.

De Pixel 6 Pro vergroot het formaat met een 6,7-inch LTPO OLED-scherm, met een variabele verversingssnelheid tussen 10 en 120 Hz. Het biedt een Quad HD+ resolutie.

Google Pixel 6 versus Pixel 6 Pro: wat is het verschil?

Als het gaat om de cameras, is er een verschil tussen de apparaten. Beide hebben dezelfde hoofdcamera - een 50-megapixel, 1/1,31-inch sensor met 1,2 m pixels, f/1,85, die gebruikers pixelbinning gebruiken om standaard 12,5-megapixel fotos te maken. Google zegt dat de camera 150 procent meer licht absorbeert dan de Pixel 5 .

Beide hebben ook dezelfde ultrabrede camera, met een 12-megapixelsensor, f/2.2.

Maar de Pixel 6 Pro biedt vervolgens een 48-megapixel-telelenscamera aan, waarbij voor het eerst een gevouwen of periscooplens op een Pixel wordt gebruikt – en die 4x optische zoom of 20x digitale zoom mogelijk maakt.

Nieuwe camerafuncties zijn onder meer de bewegingsmodus om bewegende objecten vast te leggen en ze een gevoel van snelheid te geven door selectieve vervaging, de mogelijkheid om gezichten onscherp te maken (in sommige omstandigheden), bewerkingstools zoals Magic Eraser die ongewenste objecten van de achtergrond van afbeeldingen in Google verwijdert. Fotos app.

Wat nog belangrijker is, is dat de computationele fotografie-AI van Google ook belooft meer inclusief te zijn, waarbij verschillende huidtinten nauwkeuriger worden weergegeven, zodat een donkere huid in balans blijft, in plaats van de camera te verwarren.

Stereoluidsprekers worden aangeboden, maar er is geen 3,5 mm koptelefoonaansluiting. Er is een USB C voor opladen met een 4614mAh-batterij in de Pixel 6 en 5003mAh-batterij in de Pixel 6 Pro. Opladen met 30 W bekabeld wordt ondersteund, terwijl draadloos opladen ook wordt ondersteund bij 21 W op de Pixel 6 en 23 W op de Pixel 6 Pro bij gebruik van de tweede generatie Pixel Charger, of bij 12 W met standaard Qi-opladers .

De Pixel 6 kost £ 599 / € 649 / $ 599, terwijl de grotere Pixel 6 Pro £ 849 / € 899 / $ 898 kost en pre-orders onmiddellijk openen. Vanaf 28 oktober ligt het in de schappen.

