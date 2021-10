Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We weten dat Google eindelijk van plan is om zijn Pixel 6-smartphone-line-up binnenkort volledig te onthullen, maar een element waar we nog nooit van hadden gehoord, is misschien net van tevoren gelekt.

Het heet blijkbaar Pixel Pass, en volgens de intern ogende presentatiedia die je hieronder kunt zien, lijkt het voor de hele wereld op een lidmaatschapsplan voor het Pixel-ecosysteem.

Pixel Pass: Dit lijkt een mix te zijn van het iPhone-upgradeplan waarbij je elk jaar een nieuwe telefoon kunt krijgen en het Apple One-abonnement.



Bevat YouTube Premium, Google One, Play Pass, uitgebreide garantie en is gekoppeld aan Google Fi. #pixel6 #teampixel pic.twitter.com/iU7VTc16vS — M. Brandon Lee | DIT IS TECH TODAY (@thisistechtoday) 10 oktober 2021

Zoals de Tweet van M. Brandon Lee vermeldt, komt dit allemaal heel bekend voor bij iedereen die Apples eigen aanbod voor zijn iPhones heeft bekeken. Het iPhone-upgradeprogramma bestaat nu al een flink aantal jaren en bundelt op dezelfde manier een jaarlijks geüpgradede iPhone met AppleCare-bescherming van het hoogste niveau voor een maandelijks bedrag dat het gemakkelijker maakt om een vlaggenschip te bezitten.

Als de informatie in die afbeelding klopt, voegt Google ook een lidmaatschap toe voor Google One , wat betekent dat gebruikers echt het hele Google-ecosysteem krijgen, samen met hun telefoonupgrades en bescherming.

Net als bij Apples systeem, zal goedkeuring een kredietcontrole met zich meebrengen, wat de lat hoger zal leggen voor wie het zich kan veroorloven om deel te nemen, maar het gemak om alles in één keer te regelen zou heel wat fans voor zich kunnen winnen als dit inderdaad wordt gelanceerd .

Zonder details over hoeveel de plannen zullen kosten, of wanneer de service mogelijk wordt gelanceerd, moeten we wachten tot Google de wraps op de juiste manier afrondt om te zien hoe nauwkeurig de bovenstaande informatie blijft.

