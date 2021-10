Retailer maakt uitgebreid kennis met Google Pixel 6 Pro met volledige promopaginas

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is geen gebrek aan pre-release-informatie over de Google Pixel 6 Pro , maar het laatste lek is misschien wel het meest uitgebreide tot nu toe, met detailhandelaar Carphone Warehouse die volledige promopaginas plaatst die niets aan de verbeelding overlaten.

Google heeft de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro al bevestigd: het bedrijf heeft het ontwerp laten zien, gesproken over Google Tensor , de chip van eigen bodem die het aandrijft, en het voert ook advertenties uit voor de nieuwe telefoon - maar het wordt officieel gelanceerd op 19 oktober .

Het lijkt alsof de live-paginas (nu verwijderd) oorspronkelijk door Evan Blass zijn opgemerkt en op Twitter zijn gedeeld, maar het is ons ook gelukt om screenshots van de paginas te maken terwijl ze nog live waren.

Beginnend bij de top beweert Google dat de Google Tensor-processor van de Pixel 6 Pro 80 procent snellere prestaties zal bieden dan de Pixel 5 , wat nogal een hobbel is ten opzichte van het Snapdragon 765G-apparaat.

De camera krijgt volop aandacht, met detaillering van de 50 megapixel hoofdcamera, een 48 megapixel telelens en 12 megapixel ultragroothoeklens. Dit is een echte koerswijziging voor Google, waarbij voor het eerst wordt overgeschakeld naar hogere resoluties.

Google beweert dat de nieuwe hoofdsensor 150 procent meer licht opvangt, terwijl hij 4x optische zoom biedt van die periscoop-telefoto, met 20x "Super Res Zoom", die digitaal zal zijn. Google gaat niet voor de 50 of 100x die we hebben gezien van Samsung of Huawei, maar het is nog steeds een grote stap voorwaarts.

De camera aan de voorkant biedt een gezichtsveld van 94 graden, wat betekent dat je iedereen in beeld kunt krijgen - maar de kleine lettertjes zeggen dat je de RAW-instelling moet gebruiken om dat te krijgen, dus we vermoeden dat het kopcijfer won wordt door veel mensen niet gebruikt bij normale opnamen.

De Pixel 6 wil het werk van Photoshop doen met een Magic Eraser-functie om ongewenste afbeeldingen op de achtergrond van fotos te verwijderen, terwijl er ook een functie is om wazige gezichten onscherp te maken. Dit wordt allemaal AI die zijn magie laat werken.

Er zal ondersteuning zijn voor opladen met 30 W met behulp van de 30 W-oplader van Google (apart verkrijgbaar), terwijl je 23 W draadloos kunt opladen via de nieuwe Google Pixel Stand (2e generatie) die eerder is uitgelekt .

Het 6,7-inch scherm maakt gebruik van een LTPO-paneel, biedt verversingssnelheden van 10-120Hz en wordt "Smooth Display" genoemd.

Het scherm zelf is bedekt met Gorilla Glass Victus en de hele telefoon heeft een IP68-beschermingsgraad.

Dus we weten hoe het eruit ziet, we weten wat het zal doen en we weten wanneer het wordt gelanceerd - maar maakt dit de nieuwe Pixel minder opwindend? Het klinkt zeker alsof Google echt voor vlaggenschipniveau gaat met de Pixel 6 Pro.