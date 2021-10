Google SVP biedt aan om Apple te helpen RCS naar iOS te brengen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google Senior Vice President, Hiroshi Lockheimer, tweette een belofte om Apple te helpen RCS naar iOS te brengen - de nieuwe standaard sms-vervangende berichtenstandaard die vandaag beschikbaar is op alle Android-telefoons over de hele wereld.

Voor het geval dat nog steeds geen belletje doet rinkelen, biedt RCS als vervanging voor sms een complete modernisering van verbeteringen over de hele linie, met live typbubbels, leesbevestigingen, uitgebreidere groepschats met multimedia-ondersteuning en een-op-een einde -to-end encryptie standaard naar alle smartphones. Zie het als iMessage voor Android.

En zoals verwacht, is natuurlijk de iPhone de enige telefoon die standhoudt bij het implementeren van RCS.

Maar het hoeft niet zo te zijn. Apple zou RCS naar de iPhone kunnen brengen en een nieuwe berichtenstandaard kunnen creëren, net zoals sms dat was vóór de opkomst van iMessage op iOS en WhatsApp en Facebook Messenger op Android.

Groepschats hoeven op deze manier niet te worden verbroken. Er bestaat een echt duidelijke oplossing. Hier is een open uitnodiging voor de mensen die dit goed kunnen maken: we zijn hier om te helpen. https://t.co/4P6xfsQyT0 — Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) 7 oktober 2021

De redenering is voornamelijk te wijten aan het feit dat iMessage en de felbegeerde blauwe sms-bubbels die ermee gepaard gaan, een van Apples belangrijkste troeven zijn om klanten voor hun mobiele ecosysteem te behouden - vooral dat van de jongere generaties.

Als Apple besluit om RCS in te voeren als de sms-vervanging op iOS, zullen al die eens unieke iMessaging-functies zoals hierboven vermeld standaard zijn - ongeacht of je een Google Pixel, Samsung Galaxy of Apple iPhone hebt.

Bovendien biedt RCS end-to-end encryptie voor één-op-één gesprekken, in schril contrast met de zeer kwetsbare aard van sms voor hackaanvallen - iets om te overwegen als Apple hun privacy-first motto serieus neemt.

Pocket-lint heeft een complete samenvatting gemaakt van wat RCS-berichten precies zijn, dus als je dat wilt bekijken, klik dan hier .