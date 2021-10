Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft al bevestigd dat het binnenkort de Pixel 6 en Pixel 6 Pro aankondigt, maar dat weerhoudt leakers er niet van om afbeeldingen en details over de telefoons te delen. Het laatste voorbeeld komt van Evan Blass, die donderdagochtend vroeg een reeks fotos van hen op Twitter plaatste.

Ze onthullen niet al te veel nieuws over de telefoons - aangezien Google zelf al enkele van hun functies heeft aangekondigd en de telefoons de afgelopen maanden uitgebreid zijn uitgelekt. Desalniettemin bieden de afbeeldingen waarschijnlijk de beste blik tot nu toe op de aankomende vlaggenschepen. De fotos tonen echter wel de gebruikersinterface van de telefoons, cameraspecificaties en de tweede generatie Pixel Stand draadloze oplader, waarvan wordt aangenomen dat deze 23 W snelladen ondersteunt.

Andere fotos tonen de oplaadsteen van de telefoon, de telefoon bespat met water en er is sprake van gezichtsontgrendeling. De biometrische beveiligingsfunctie is te zien in één afbeelding op een instellingenpaneel met de naam Beveiliging. Houd er rekening mee dat Google gezichtsontgrendeling op de Pixel 4 heeft aangeboden, maar niet op de Pixel 5-reeks.

Pocket-lint verzamelt hier alle lekken en de laatste informatie over de Pixel 6 en Pixel 6 Pro:

Google zal ze op 19 oktober 2021 officieel aankondigen. Je kunt hun onthulling hier bekijken .

